In het Sauerland gaat het hard tegen hard

Ooit komt de dag dat je op degelijk schoeisel gaat wandelen in het Sauerland. Helemaal niet erg, zolang je maar bestand bent tegen de Duitsheid der dingen. Tegen Frau Bleifeld bijvoorbeeld, uitbaatster van een brandschoon familiehotel waar op elke ontbijttafel een plastic afvalbakje staat, voor fruit- en eierschillen. Haar huisregels hangen geplastificeerd aan de muur, bij het schoonmaken van onze kamer leegde ze de toilettassen en stalde alle artikelen netjes uit op het plankje boven de wasbak. Waar ze hoorden.

Alles goed en wel, maar nu staat Frau Bleifeld ineens met emmer en stofzuiger in de kamer terwijl ik daar zit te werken. Hoewel ze begrijpend knikt bij het woord ‘deadline’, vertrekt ze geen spier. Op haar gezicht tekent zich een strijd af tussen het gegeven dat de klant koning is, en de onverteerbare gedachte aan wanorde in Zimmer fünf.

Haar hotel, mijn kamer. Het is afwachten wie het eerst breekt. Als hier letters staan, heb ik gewonnen.