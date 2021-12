In het nieuwe seizoen van Het Virus heeft hoofdpersoon S. het weer niet makkelijk

Onder de kop ‘Het einde is zoek’ schreef deze krant laatst dat veel series na een paar boeiende seizoenen te lang doorkabbelen. Een terechte observatie, die misschien ook zal gelden voor het nieuwe seizoen van Het Virus.

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks hoort hoofdpersoon S. dat hij maar één dag heeft om zijn kerstinkopen te doen: de boel gaat dicht, net als vorig jaar. We zien hem behangen met tassen dwalen door afgeladen kledingzaken zonder uitgang, we zien hem knarsetandend wachten in lange rijen, achtervolgd door een draaiorgel dat Comment ça va speelt. We zien zijn implosie als de orgelman de centenbak onder zijn neus duwt.

Prachtige scène, ijzersterk spel. De beklemmende sfeer die Het Virus zo typeert is onmiddellijk terug. Maar toch: het lijkt allemaal wel heel erg op de vorige seizoenen. Krijgen we hierna wéér afleveringen lang alleen maar stille straten, volle ziekenhuizen, verwarring en demonstraties? Hebben de scenarioschrijvers überhaupt een einde in gedachten?