‘In het nieuwe huis probeer ik weer helemaal vegetariër te zijn’

Sientje Rompa: ‘Zonder mijn vriendinnen, zou ik een saai mens zijn, zo iemand die helemaal grijs is.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

‘Ik woon in Schiedam, met papa Job (47), mama Jol (46), mijn grote broer Foppe (14) en mijn kleine zusje Zus (8). We zijn pas net verhuisd van Rotterdam naar hier, maar wel al lang aan het verbouwen, sinds voor de zomervakantie. Ons huis nu was vroeger een balletschool. Beneden hadden ze de danszaal, waar ik slaap was een saai kantoor. Gelukkig zijn we twee weken geleden begonnen met inrichten.’

Wat is je lievelingseten?

‘Macaroni met vegetarisch gehakt, groente en héél veel kaas. Ik en papa en mama zijn sinds de verhuizing vegetariër. Eerst was ik de enige die geen vlees at. Dan hadden de anderen bijvoorbeeld kippenpootjes en die wou ik ook heel graag, alleen dat mocht niet. Uiteindelijk kon ik het niet meer houden en heb ik per ongeluk een nugget gegeten bij de McDonald’s. Of eigenlijk heb ik hem stiekem besteld. Toen moest ik wel een beetje vegetarisch worden. Maar in het nieuwe huis probeer ik het weer helemaal te zijn.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Mijn vriendinnen. Als zij niet bestonden, zou ik een saai mens zijn, zo iemand die helemaal grijs is. Ik zou nooit lachen en elke pauze alleen door het veld moeten lopen. Dat is wat mijn bff’s en ik het liefst doen: kletsen en wandelen, soms zelfs tot het einde van het schoolplein. We praten over van alles en nog wat, vandaag nog over onze oma’s.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘Een vogel, zodat ik naar de zon zou kunnen vliegen, of naar China. Wanneer ik aan dat land denk, zie ik allemaal kleuren: alles oranje, geelachtig, een beetje rood en bruin. Ik wil kijken of het in mijn gedachten hetzelfde is als in het echt. Ik moet dan wel oppassen dat ik niet tegen een vliegtuig bots, natuurlijk.’

Wat vind je het leukst aan je moeder?

‘Er is iets dat ik raar vind aan mama, maar ook heel leuk. Ze koopt alles wat afgeprijsd is. Steeds gaat ze naar de supermarkt en komt ze terug met een onesie van de Albert Heijn-hamster, of met Mars-chocoladepasta, alleen omdat het nu goedkoper is.’

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?

‘Ik wil zangeres worden, dus hopelijk ben ik op mijn 20ste een beroemde popster. Alleen niet met Engelse liedjes, want die ken ik nooit uit mijn hoofd. En niet zoals Suzan & Freek, want die zingen altijd over hoe mooi ze elkaar vinden en dat boeit niemand. Nee, ik word liever als Snelle. Als dat niet lukt, word ik juf. Dan ziet het leven er wel heel anders uit. Dat is niet erg. Eigenlijk is het enige waar ik echt, écht op hoop, dat ik een supergroen huis krijg. Mijn lievelingskleur is niet groen, maar ik houd van de natuur. Daarom zou ik graag een boom in mijn huis hebben.’