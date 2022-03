In het café klonk Doe Maars ‘De Bom’ en het refrein schalde uit vele kelen

De cafébaas zette ineens Doe Maars De Bom op. Werd er in zijn ogen aan sommige tafels iets te onbezorgd geborreld, of begreep hij juist onze behoefte aan comic relief? Dat zou hij goed hebben aangevoeld, want prompt schalde uit vele kelen het refrein: ‘Láááát maar vallen, want het komt er toch wel van…’

We zijn ongeveer even oud, de cafébaas en ik. Tieners in 1983, toen dat nummer uitkwam en angst voor de bom bij het leven hoorde. De hitparades stonden vol met liedjes die daaraan refereerden. ‘Dat dat gevoel nu weer actueel is…’, zei hij hoofdschuddend, ‘ongelooflijk toch?’

Zo had ik het nog niet bekeken, als iets dat we opnieuw meemaken, waarin we ervaringsdeskundigen zouden zijn. Ik probeer het terug te halen, het gevoel van dreiging uit die tijd, maar het past niet op het nu. Want het maakt nogal een verschil dat de oorlog van toen een ‘koude’ was.