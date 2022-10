In elk geval bakt Leon de Winter sierlijke frietjes

‘De vraag is’, zei Leon de Winter zaterdag in een wonderbaarlijk interview in deze krant, ‘kan iemand die deze friet maakt, ook schrijven over sierlijke kutjes?’ Toen de schrijver annex frietvisionair deze vraag eenmaal zelf op tafel had gelegd, wilde ik het weten ook.

Zou het kunnen? Vijf jaar lang met je ene hand in een ovenwant onophoudelijk ijveren om de wereld te bevrijden van de gruwel die vette friet heet, een nobel streven, terwijl je met de andere de vrouwelijke anatomie beschrijft zoals jij je die graag inbeeldt? Heeft ooit iemand anders dan De Winter dit geprobeerd?

Tussen de regels door hóórde je hem zelf de antwoorden geven: ja, dat kan, en die iemand ben ik. Maar de interviewers brachten hem aan het twijfelen, het nieuwe boek was nog niet naar de drukker. Zal het sierlijke kutje overleven? En dan komen we bij de vraag: zit de wereld daar net zo op te wachten als op gezonde friet?