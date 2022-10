‘In een katholiek gezin leerde je bidden, naar school gaan en je ouders helpen. Dat is geen opvoeding’

100 jarigen reeks voor Marjon Bolwijn, met Frans Kessels in Venlo. Beeld Rebecca Fertinel

Frans Kessels is een erudiete, vitale man die nog auto rijdt en zich dagelijks onderdompelt in het nationale en internationale nieuws. Hij spelt twee kranten, De Limburger en NRC, en is een trouwe kijker van de tv-programma’s Nieuwsuur en Buitenhof. Noem een onderwerp en hij weet er iets van of zet zijn genuanceerde visie uiteen. De monarchie? Die mag wat hem betreft worden vervangen door een republiek, alleen al vanwege de hoge kosten. Een alternatief voor gas uit Rusland? Meng vloeibaar gas uit Algerije en de VS met waterstof, dat scheelt in de uitstoot van CO 2 .’

De 100-jarige is een boeiende, beeldende verteller die talrijke details weet op te lepelen over de geschiedenis van Venlo, Limburg en Nederland, over de routes die hij in zijn jeugd fietste en procedés in het laboratorium waar hij jarenlang werkte. Hij woont met zijn 12 jaar jongere, goedlachse vrouw Els in een hoekwoning in Venlo, de stad waar hij is geboren en getogen. Een nuchter mens, noemt hij zichzelf. Zijn vrouw voegt daar ‘bescheiden’ aan toe.

De eerste vraag van de interviewer wacht Frans Kessels niet af, hij steekt meteen van wal over de oorlog in Oekraïne. ‘Het is knudde wat daar gebeurt. Besef dat wij in het Westen ook gekleurde informatie krijgen. We horen vooral over de mislukkingen van het Russische leger en grote woorden over de sancties, die volgens mij niet veel uitrichten.’

Hoe kijkt u naar de oorlog in Oekraïne?

‘Er is momenteel niks ergers in de wereld dan Poetin en deze oorlog. Poetin is gek. Had hij maar een paar goeie kerels om zich heen die de moed hebben tegen hem in te gaan. Er zit niemand bij, het zijn allemaal mannen die zichzelf verrijkt hebben. Nu is het wel zo dat West-Europa een aandeel heeft in het ontstaan van dit conflict. De EU had niet zo snel moeten uitbreiden. We hadden moeten stoppen na Spanje en Portugal. Wat moeten we met landen als Kroatië en Hongarije? Ze hadden het rustig moeten aanpakken. Er gaan heel veel jaren overheen voordat al die verschillende landen binnen de EU naar elkaar zijn toegegroeid, en op een lijn zitten in hun buitenlandse en economische politiek. Terwijl al die duur betaalde ambtenaren en regeringsleiders druk waren met de uitbreidingsplannen, keken ze niet goed naar wat er na de val van het communisme in Rusland gebeurde en wat Poetin aan het doen was.’

Ziet u een oplossing voor deze oorlog?

‘Ik denk dat er niks anders opzit voor Oekraïne dan een beetje toegeven aan Poetin door enkele gebieden af te staan. Poetin zal pas stoppen met deze oorlog als hij met iets kan pronken. Na zijn dood kan Oekraïne verder zien.’

Bent u in uw leven wel eens van politieke kleur veranderd?

‘Ik kom uit een katholiek gezin en dan stemde je op de Katholieke Volkspartij, die later is opgegaan in het CDA. Bij de laatste verkiezingen heb ik SP gestemd. Ik dacht: laat dat meisje Marijnissen haar best maar doen om de grote inkomensverschillen in Nederland kleiner te maken. Dat moet echt aangepakt worden. Van de rijken moet veel meer belasting worden gevraagd. Als je hoort hoeveel mensen aan de top van een bedrijf verdienen, en ook voetballers en filmsterren, ze krijgen miljoenen per jaar. Doen die mensen nou echt zoiets bijzonders? Daar geloof ik niets van.’

Foto van het huwelijk van Frans en Els in 1957. Beeld Rebecca Fertinel

Had u een jongensdroom?

‘Na de lagere school volgde ik de hogere handelsschool. Dat was een onmenselijke opgave: ik kreeg alle vakken, alfa en beta, op hbs-niveau plus boekhouden en handelsrekenen. Ik was altijd aan het blokken, alleen op zondag kon ik op stap met vrienden. Dan gingen we naar het café, daar zongen we vaak Venlose liederen. Na mijn examenjaar is dit schooltype opgeheven. Ik wilde graag economie studeren, maar daar had mijn vader het geld niet voor. Het was crisistijd en ik was blij dat ik dankzij een tip van een pater een baan kreeg bij de firma Van der Grinten, die kleurstof maakte voor margarine.

Ik solliciteerde op een kantoorfunctie, maar kreeg te horen dat kantoorwerk alleen voor dames was. Wel was er plek op het laboratorium van hun tweede poot, een kopieerbedrijf. Daar leerde ik alles over chemische processen van kopiëren en kopieermachines. Later kreeg ik octrooi-aanvragen onder mijn hoede. Aan het slot van mijn loopbaan werd ik directeur van een dochteronderneming van Océ. Voor alle functies die ik bekleedde mocht ik opleidingen volgen. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan.’

Hoe bent u de oorlog doorgekomen?

‘Ik kon blijven werken bij Van der Grinten. In periodes dat het bedrijf gedwongen stillag, betaalde de baas het loon van de werknemers door. Ik weet nog goed dat ik in de nacht van 10 mei 1940 om een uur of 05.00 wakker werd van een geweldige knal en gerommel van vliegtuigen. De Duitsers waren binnengevallen en Nederlandse soldaten bliezen de verkeersbrug en spoorbrug over de Maas op in een poging de Duitse soldaten tegen te houden. Wat doe je in oorlogstijd als jongeman die iets wil doen voor het algemeen belang? Ik was nog te jong voor het leger, dus ik meldde mij aan bij het Rode Kruis en werd aspirant-helper. Ik werd opgeleid tot colonnelid. Ik zou uiteindelijk 50 jaar actief blijven voor het Rode Kruis.

‘Venlo heeft ernstig geleden tijdens de oorlog, het was naadje pet. Er waren veel bombardementen. Als ik dienst had op de Rode Kruispost in het centrum, moest ik erheen om slachtoffers te helpen en gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren, lopend met een raderbrancard. Ik herinner me dat ik een getroffen huis binnenging en een gewonde oudere vrouw in de gang zag liggen. Haar buik was open, ik kon haar darmen zien. Ik haalde er snel een oudere hulpverlener bij.

‘In de loop van de oorlog werd ik benaderd door de verzetsbeweging in Venlo, of ik wilde helpen om vluchtelingen die concentratiekampen in Duitsland waren ontvlucht, onderdak te bieden. Ik vroeg mijn moeder of dat bij ons thuis kon en ze stemde toe. Dat moest allemaal stiekem, zodat de buren niks in de gaten hadden. Ik kreeg ook zinloze opdrachten, zoals na Dolle Dinsdag in september 1944 posters met de V van victorie ophangen in winkelstraten. Daarvoor moest ik middenin de nacht langs Duitse controleposten, heel gevaarlijk. De volgende dag haalden ambtenaren die posters weer weg, had ik daarvoor mijn leven moeten riskeren?’

U was dus een drukbezet man in oorlogstijd, was het voor u naast de ellende ook een leerzame tijd?

‘Ik heb veel geleerd, zoals zwijgen en hoe je met mensen omgaat. Maar ik vond het vooral een verloren tijd. Op die leeftijd wil je leuke dingen ondernemen met je vrienden, dat kon niet. Ook na de oorlog was het hard werken. Het bedrijf moest weer worden opgebouwd, het was moeilijk aan personeel te komen. Het duurde jaren voordat de omzet van voor de oorlog kon worden behaald.’

Wie is uw grote liefde?

‘Ik heb er maar een en dat is Els. Ze werkte als secretaresse op kantoor bij Van der Grinten. We hadden allebei met dezelfde baas te maken. Ik viel op haar gevoel voor humor. Op 7 mei waren we 65 jaar getrouwd.’

Wat heeft u uw kinderen in de opvoeding willen meegeven?

‘Ik heb ze christelijke normen en waarden bijgebracht, zoals omkijken naar een ander, aan charitas doen. Ik vertelde ze veel over geschiedenis, onze maatschappij en cultuur, nam ze mee naar musea en ze mochten allemaal een instrument leren spelen: blokfluit, piano, hobo. Ik had als kind graag accordeon of trompet geleerd, maar dat zat er niet in.

‘Ik heb zelf een gebrekkige opvoeding gehad. Ik groeide op in een katholiek gezin, en daarin leerde je bidden, naar school gaan, je vader en moeder helpen en dat was het dan. Dat noem ik geen echte opvoeding. Ik heb niets geleerd over hoe je met mensen moet omgaan, hoe het leven en de maatschappij in elkaar zitten. Ik weet nog dat mijn zus een baby kreeg, ik daar langsging en me realiseerde dat ik niet eens wist hoe kinderen worden gemaakt. Toen ik eenmaal ging trouwen had ik daar wel iets over gelezen.’

Wat is het belangrijkste besluit dat u ooit heeft genomen?

(Na een denkpauze:) ‘Ik zou het niet weten. Wel weet ik wat het leukste besluit was: na mijn pensioen voor mijn plezier reizen. Tijdens mijn werk bij Van der Grinten, dat later Océ ging heten, maakte ik vooral rotreisjes. Als ik naar het buitenland moest, was er altijd stront aan de knikker. Dan werd ik naar Stockholm gestuurd om tegenover twee mannen een octrooi te verdedigen; de een sprak alleen Engels maar geen Duits, de ander sprak alleen Duits maar geen Engels. Zie er dan maar uit te komen.

Na mijn pensioen op mijn 62ste ben ik met mijn vrouw de wereld gaan rondreizen, dertig jaar lang. We kochten een caravan en zijn eerst heel Europa doorgetrokken en daarna volgden Marokko en Turkije. We maakten vervolgens vliegreizen naar niet-tropische landen in Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

‘In 2016 moesten we de caravan helaas weg doen. Maar autorijden gaat nog wel. Vorig jaar heb ik een verlenging van mijn rijbewijs aangevraagd en gekregen. Ik kwam goed door de keuring: mijn ogen en reactievermogen zijn nog goed. Met de auto doen we de boodschappen en ik rij mijn vrouw, die slecht ziet, overal naar toe: naar cursussen en kledingzaken in plaatsen in de omgeving van Venlo. Ik mag van haar niet meer naar Deventer rijden, waar een van onze dochters woont. Dat vind ik jammer. Ze zegt dat ik het wel kan, maar als er iets gebeurt, zal een 100-jarige altijd de schuld krijgen. En dat is misschien wel zo.’