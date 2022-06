‘In dit hapje uitgekauwde hamburger zat alles waar ik als klein meisje onbewust naar verlangde’

Beeld Max Kisman

Chantal (43): ‘Een jaar of elf geleden ging ik samen met een vriendin naar een fetisjfeestje. Een beetje lacherig kwamen we binnen, ik met een zweepje in mijn hand. De sfeer was een beetje girls on a mission, we waren nieuwsgierig en wilden gewoon een leuke avond. Dat BDSM – bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme en masochisme – een ding was, wist ik niet. Binnen liepen mannen en vrouwen die allemaal erg veel aandacht hadden besteed aan hun outfit. Er waren er die in latex en leer gekleed gingen. Anderen droegen maskers of lange pruiken en weer anderen een broek met een groot gat ter hoogte van hun billen. Sommigen gingen gebukt voor me staan, en nodigden me uit een pets op hun bil te geven met mijn gloednieuwe zweepje.

Het zou hilarisch zijn geweest als ik niet iets heel anders ervoer, iets veel groters en zelfs ontroerends. Iedereen die daar liep, had een grote tolerantie en bewondering voor elkaar. De leerjongens en -meisjes gedroegen zich loyaal tegenover de pruiken en de blote billen en van het ene op het andere moment werd ik een vrijheid binnengetrokken die ik niet kende, maar heel aantrekkelijk vond. Ik kwam in een wereld van gelijkgestemden voor wie ‘anders zijn’ gewoon leek. Ieder attribuut, ieder kledingstuk of het gebrek eraan reflecteerde een deel van iemands persoonlijkheid. Het was alsof iedereen daar zich regelrecht in de ziel liet kijken.

Hamburger

Mijn vriendin en ik keken onze ogen uit en bestelden een hamburger – niet bepaald iets wat zich elegant laat eten. Maar op een of andere manier werkte de schaamteloosheid om ons heen aanstekelijk. Ik nam net een grote hap toen een jongen voor me kwam staan die met me begon te flirten en vervolgens zijn mond opende. En zonder nadenken deed ik iets wat ik nooit eerder had gedaan en onder andere omstandigheden nooit zou doen: ik boog naar hem toe en met mijn mond dicht bij de zijne duwde ik met mijn tong het half vermalen hapje in zijn mond. Niet dat dit iets met BDSM te maken heeft, maar wel met de overgave die je ook bij BDSM ervaart.

De bereidheid om in vertrouwen te ontvangen en te geven is een van de grondbeginselen van BDSM. Ik deed iets wat ik normaal heel vies had gevonden. Maar hier was niks vies, niks raar. Het klinkt vreemd, en misschien is er geen verband, maar toen ik klein was ben ik veel gepest. Niet om hoe ik eruitzag, maar vanwege mijn nieuwsgierigheid en de behoefte anderen vaak even aan te raken, om het contact intenser en minder vrijblijvend te maken. In dit hapje uitgekauwde hamburger zat alles waar ik als klein meisje onbewust naar verlangde: acceptatie, verleiding, ultieme communicatie, uitdaging, tot elkaar veroordeeld willen zijn. Die jongen kende mij niet, maar schakelde zijn wil uit en gaf zich aan mij over. En op dat moment wist ik: als ik wil, kan ik hem tot nog veel meer verleiden. Hij was als was in mijn handen. Dat prikkelde me. Het was alsof alle bekende kaders verdwenen, in mijn hoofd kwamen lucht en ruimte.

De vraag ‘hoe weet je dat BDSM iets voor jou is?’, is net zo moeilijk te beantwoorden als de vraag ‘hoe weet je dat je op mannen valt?’ Ik werd die avond geraakt, ging op onderzoek uit en ontdekte dat er een groot platform is waar alle vragen en details van de community worden besproken. Ik vond er alles over technieken, veiligheid, soorten spellen. Voor mij was dit een soort seksuele voorlichting 2.0. Ik leerde er een man kennen die mij nog verder wegwijs maakte. Per app gaf hij mij kleine opdrachten die varieerden van seksueel getinte opdrachten tot: ik wil dat je exact om 7.02 uur opstaat en mij een bericht stuurt.

Overgave

Na twee maanden ontmoette ik hem voor het eerst. Hij had me gevraagd naar een elektriciteitshuisje te komen, maar toen ik aankwam was hij er niet. In mijn lange donkerblauwe jurk met uitgesneden rug en lange rij knoopjes, keek ik om me heen. Het was een zomeravond en nog licht buiten. Er gebeurde niks, tot ik een bericht kreeg dat ik naar zijn flat ertegenover moest komen: het bleek dat hij mij al die tijd van een afstandje had bekeken. En ik was de drempel nog niet over of hij greep mij bij mijn keel en kneep die dicht. Mijn hart klopte wild, maar mijn nieuwsgierigheid was groter dan de natuurlijke neiging te vluchten. Zijn mond en ogen waren staalhard, maar zijn handen stelden me gerust. Ik merkte dat hij wist wat hij deed, en kon niet wachten op alles wat hij nog meer voor mij in petto had.

Van mij werd een devotie en concentratie verwacht. Ik ontdekte dat de vrijheid van BDSM hem niet zit in vrije kleding- en gedragskeuze, maar in mentale training tot overgave. Ook toen ik later met mijn haren aan mijn hakken werd vastgeknoopt of omwikkeld met folie en ik geen kant meer op kon, was het enige wat erop zat berusten. Dat is voor mij BDSM: alle zintuigen worden geprikkeld, niets is terloops of toeval, elke minuut is intens. De laatste jaren prefereer ik de dominante rol, daarbij staat het belang van de ander altijd voorop. Om alles veilig te laten verlopen en te voorkomen dat een spel verkrachting of mishandeling wordt, ben ik iedere seconde alert en bereid ik me tot in de puntjes voor. Tegelijkertijd weet de onderdanige dat er geen kans is te ontsnappen. Geen kans je anders voor te doen dan je bent. Een mooi make-upje houdt geen stand, als je met een riem op je billen krijgt.

Het ontdekken van mijn ware seksuele geaardheid – want dat is hoe ik BDSM zie – heeft me echt gelukkig gemaakt. De behoefte die ik als klein meisje had aan wezenlijk, vergaand contact wordt nu bevredigd. Tot mijn 32ste vond ik seks een beetje saai en voelde ik nauwelijks seksuele opwinding. Ik koos vaak foute mannen om mijn leven wat juicier te maken. Maar dat was pas echt gevaarlijk. Bij BDSM is ultieme vrijheid gebed in ultieme onvrijheid. Samengebalde, verdikte momenten geven mijn leven een vliegende, spannende vaart.’