Wat was het punt: Feyenoord aanvoerder Orkun Kökçü wilde de ‘One Love’-aanvoerdersband niet dragen. Er staat een regenboog op die band, en gezien zijn geloofsovertuiging voelde hij zich daar niet comfortabel bij. Hij schreef in een statement dat hij desondanks voor iedereen respect had.

Bij Studio Voetbal werd dit in een minuut of vijf besproken. In die vijf minuten viel het woord ‘respect’ negentien keer.

Afellay: ‘Je moet hier respect voor hebben, want hij spreekt zich er openlijk over uit dat hij respect heeft.’

Van Hooijdonk: ‘Ja, ik heb respect voor zijn keuze, maar ik begrijp het niet.’

Afellay: ‘Dat kan, daar heb ik ook respect voor... en begrip.’

Ze kwamen er niet uit, en niemand benoemde dat Kökçü de lhbti-gemeenschap onbedoeld wel een dienst had bewezen. Door die band niet te dragen maakte hij in ieder geval duidelijk dat het dragen van de ‘One Love’-band geen loze actie is.