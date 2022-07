In de filmversie van Blackbird - Rebirth wordt een vermoorde actrice herboren. ‘Ik hoor haar stem nog steeds’

Hendrik Aerts in ‘Blackbird - Rebirth’: een verfilmde voorstelling over rouw. Beeld Dick Peterse.

Actrice Linda Olthof en haar zoontje werden in 2018 in New York door haar ex-man gedood. De moord vormde de aanleiding voor Hendrik Aerts’ hyperpersoonlijke voorstelling Blackbird-Rebirth, een verslag van zijn rouwproces. De voorstelling is nu verfilmd. ‘Ik vloog terug uit New York, nadat het was gebeurd, en voelde toen heel sterk: ik wil niet dat mensen jou vergeten.’ Dat zegt Hendrik Aerts (45), acteur en theatermaker, over zijn goede vriendin en collega Linda Olthof.

Vier jaar geleden, in juli 2018, bezochten ze New York, met het doel daar samen een voorstelling te maken. Olthof (47) werkte geregeld in de stad, waar ook haar ex-man James nog woonde, met wie ze in een slepend conflict was verwikkeld om de voogdij over hun 6-jarige zoontje Jimmy.

Aerts: ‘We hadden een fantastische week. Linda was heel gelukkig. Ze had een tijd niet gespeeld, omdat ze het druk had als alleenstaande moeder, en was net hersteld van een hernia. Nu had ze er weer helemaal zin in. Ze zag er prachtig uit en ze straalde.’ Achteraf denkt Aerts dat het voor haar ex moeilijk te verkroppen is geweest dat ze zichtbaar zo gelukkig was.

Afscheid bij Central Park

Met de mediator was afgesproken dat Linda en James eens in de zoveel tijd bijeenkwamen. Dat gesprek was net geweest, maar toen wilde James nog een keer afspreken. Een etentje, bij hem thuis, met Linda, Jimmy, en zijn nieuwe vrouw, ook een Nederlandse. Aerts: ‘Linda had om 5 uur in Queens afgesproken. Het zou een uurtje duren, dacht ze. We hadden een heerlijke dag gehad en namen afscheid op een metroperron vlak bij Central Park. Ik ging terug naar de Airbnb in Brooklyn, zij naar Queens. Ik weet nog dat ze ‘dag!’ riep, en dat ik zat te appen en niet nog eens extra heb omgekeken. Daar heb ik later wel last van gehad.’

Die nacht is ‘één grote waas’, zegt Aerts, waarin hij uiteindelijk op een politiebureau in Queens belandt. ‘Om 7 uur was ze niet terug, 8 uur niet, ik hoorde niks, en om 10 uur ben ik begonnen met appen. Ik heb die berichtjes nog.’ Verontrust licht Aerts Olthofs familie in Nederland in. Niet veel later stuit haar tweelingzus online op nieuws over een schietpartij in een woning in Queens. Aerts: ‘Toen wisten we het eigenlijk al.’ Op het bureau krijgt hij zijn ergste vermoedens bevestigd: James heeft Linda, Jimmy, zijn nieuwe vrouw en zichzelf omgebracht. ‘Dat moment op het perron bij Central Park bleek de laatste keer te zijn geweest dat ik haar heb gezien.’

Over zijn ervaringen maakte Aerts in 2020 Blackbird-Rebirth, een productie over rouw, en een theatraal eerbetoon aan Linda. Aerts heeft de voorstelling een aantal keer gespeeld, op bijzondere gelegenheden en plekken, zoals Artez, de toneelschool in Arnhem waar Olthof werkte, en in een intieme setting op Oerol. Maar omdat de pandemie een langere tournee onmogelijk maakte, besloot hij er samen met documentairemaker Dan Brinkhuis, de zwager van Olthof, een filmversie van te maken. ‘Dan heeft de hele film mogelijk gemaakt, zodat we een blijvende herinnering zouden hebben.’

Een intense artistieke klik

Aerts en Olthof kenden elkaar van de Arnhemse toneelschool. ‘Linda zag mij een keer spelen en toen was het meteen: bam. We hadden een intense inhoudelijke en artistieke klik.’ Olthof, die volgens Aerts een ‘waanzinnige verbeelding’ had, en een enorme fysieke overgave op toneel, stimuleerde hem kritisch maar liefdevol in zijn werk. ‘Ik hoorde bij het spelen altijd haar stem in mijn hoofd, ook als ze er niet was. En die hoor ik nog steeds. Tijdens het maken van deze voorstelling had ik het gevoel dat ik dicht bij haar was. Dat ik haast niet dichterbij kon komen.’

Aerts heeft lang geworsteld met de vraag of hij de voorstelling überhaupt kon maken, zegt hij. ‘Hoe concreet kan het op toneel worden, is het aanvaardbaar dat ik expliciet naar de zaak verwijs in het persbericht? Het einde van haar leven was zo gewelddadig dat het al het andere – haar talent, haar werk – dreigt te overschaduwen.’

Maar toch: deze voorstelling móést er komen. In zijn werk vertrekt Aerts altijd vanuit persoonlijke ervaringen, en deze gebeurtenis heeft ingrijpende gevolgen voor zijn leven gehad. ‘Er is een Hendrik van ervoor, en een van erna. Ik was in shock tot mijn vliegtuig weer op Schiphol landde. Ik kreeg kalmeringsmiddelen voorgeschreven omdat ik niet sliep. Ik ben een tijdje behoorlijk zelfdestructief geweest. Kwaad op mezelf, kwaad op haar; ik heb alle rouwfasen doorlopen. Het voelt alsof ik in één keer vijf jaar ouder ben geworden.’

Blackbird-Rebirth is een theatraal verslag van zijn rouwproces. Aerts: ‘Het gaat over iemand die afscheid moet nemen en opnieuw moet beginnen.’ Zelf heeft hij veel gehad aan de hulp van twee bevriende therapeuten, die ook meewerkten aan de voorstelling. Het woord ‘rebirth’ uit de titel slaat op Olthof, zegt hij, ‘omdat ik heel graag wil dat ze blijft bestaan.’ Maar het slaat ook op hem. ‘Ik leer dit grote verlies nu langzaam aanvaarden en blijf mezelf opnieuw uitvinden, met Linda in mijn kielzog. Dat proces is nog bezig. Maar de voorstelling en nu ook deze film zijn belangrijke stappen voorwaarts.’

De film Blackbird – Rebirth naar de gelijknamige voorstelling, wordt 30/7, Linda Olthofs sterfdag, vertoond in Mimik, Deventer. Info: moonproductions.art