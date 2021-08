Met mijn dochter liep ik door Rotterdam, en ik wist wat ze wilde. Ze wilde bubbelthee.

Bubbelthee, ik dronk het in de jaren negentig in New York al, maar door TikTok is het opnieuw een hype geworden. Want bubbelthee ziet er leuk uit. Het is thee met melk en soms vruchtensap, met onderin gelatine-achtige balletjes. Je krijgt er een breed rietje bij, zodat je de bubbels naar boven kunt slurpen. Daar kun je filmpjes van maken.

De hunkering naar bubbelthee bestond bij mijn dochter al lang. Een filmpje op TikTok duurt vaak maar een paar seconden, ze kijkt veel van die filmpjes, in een overgroot deel van die filmpjes zit iemand bubbelthee te drinken, dus ze had al duizenden mensen bolletjes door een rietje naar boven zien slurpen.

We gingen naar een bubbeltheecafé. In de coronatijd is er niet veel gebeurd, maar er zijn wel duizenden bubbeltheecafés verrezen. In elke grote stad kun je op elke straathoek voor iets meer dan 5 euro een bleekwitte substantie met smaakloze ballen bestellen.

Het bubbeltheecafé zat vol mensen die foto’s aan het maken waren. Ze hielden een beker bij hun gezicht, maakten een foto, en dan gingen ze op hun telefoon bekijken of de foto gelukt was. Dit herhaalden ze vele malen.

Voor het digitale menu probeerden mijn dochter en ik de ideale bubbelthee samen te stellen. Wilden we hem koud, lauw of warm? Moest hij met een smaakje? Melkig, minder melkig? Ik had geen idee en typte associatief op de grote iPad.

We kregen een beker waar we geen bubbels in konden ontwaren. Ik ging terug naar de balie. ‘U heeft een bubbelthee zonder bubbels besteld’, zei het meisje. Ze haalde goedmoedig een metalen bak tevoorschijn waarin bruine, glimmende balletjes ter grootte van konijnenkeutels dreven, en stortte die in de beker.

Op het terras had mijn dochter haar telefoon al in de goede hoek neergezet, haar nieuwe hoedje op haar hoofd. Ze zette de beker in beeld en drukte op record. Voor haar volgers ging ze nu haar thee drinken.

Ze nam een slok, en nog een slok, een krachtige, want er moest een gehele bubbel door het rietje naar boven. ‘Guys’, kondigde ze aan. Ze was even stil. ‘Dit is echt heel goor.’

Even later konden argeloze voorbijgangers zien hoe een moeder en een dochter probeerden een beker witte vloeistof met bruine bolletjes weg te spoelen door een straatgoot. Zo feestelijk kan het leven zijn, zo onzinnig de obsessies en zo overzichtelijk de problemen, voor sommige moeders en dochters dan.