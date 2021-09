In Brighton Beach leeft de Sovjet-Unie met verve voort

Restaurant Tatiana, op de boulevard van Brighton Beach, misschien de laatste plek ter wereld waar de Sovjet-Unie met verve voortleeft, is een omweg waard. In Tatiana wordt het verloren gegane vaderland opgeroepen met behulp van wodka, blini’s en wat gitaarmuziek. Lopend door Brighton Beach denk ik altijd aan singer-songwriter Vladimir Vysotski, die in 1980 in Moskou stierf, negen jaar voordat de Sovjet-Unie zelf aan hartfalen ineen zou zijgen. (In De Groene las ik dat er in Nederland steeds meer jonge, enthousiaste communisten zijn – misschien toch even Sjalamov lezen.)

Tatiana bleek vanwege het slechte weer gesloten. Het vaderland dicht vanwege storm en regen.

We belandden in een Oeigoers restaurant waar ik lamssoep bestelde. Wijn mag je zelf meenemen en ter plekke opdrinken, mits je die in een plastic zak wikkelt. Een Rus met een zonnebril staarde voor zich uit. Zag hij zijn vaderland?

De serveerster kwam uit Oekraïne, de kok leek me Oeigoers. De Chinese staat bestrijdt deze islamitische minderheid met dwangarbeid en gedwongen sterilisatie. China treedt niet alleen uitermate effectief op tegen covid, maar ook tegen minderheden. Effectiviteit is effectiviteit, dat vergeet men weleens.

Wat Nederland betreft, één massamoord of catastrofe per kwartaal en tussendoor bij wijze van refrein de toeslagenaffaire. De Oeigoeren zijn gewoon nog niet aan de beurt.

Het vegetarische hoofdgerecht bestond uit smakeloze sperziebonen, maar de wijze waarop men hier de heimwee vierde, met tl-licht en systeemplafond, maakte alles goed.

Na het eten: de wandeling. Een Oezbeekse supermarkt ging sluiten. Verval, vitaliteit en watermeloenen. Dit was niet het centrum, dit was pure periferie.

In Afghanistan, periferie elders, werden de evacuaties afgerond.

Iedereen zou moeten leren het vaderland theoretisch met wodka en gitaarmuziek voort te zetten. Bij wijze van denkoefening.

Een grote rat rende door de tuin van een restaurant.

‘Hopelijk is de rat gevaccineerd’, zei ik.