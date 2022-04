In beeld of achter de schermen, het is Shelly Sterk allebei even lief

Shelly Sterk Beeld Ivo van der Bent

Dit is een gezicht dat we kennen van programma’s als Galileo, RTL Boulevard, Shownieuws of, recentelijk, Zeikwijven, maar geloof het of niet: presentator Shelly Sterk staat net zo lief achter de camera als ervoor. En dus wordt ze nog steeds gedreven door haar droom van een eigen productiebedrijf. Afgelopen weken was ze daarom druk bezig met de pitch voor het ontwikkelen van een eigen programma en gesprekken met tv-zenders, een programma dat echt heel leuk wordt maar waar ze verder nog niets over kan zeggen.

De ambitie om televisie te maken is er altijd al geweest, al voor ze als 17-jarige begon aan de School voor Journalistiek. ‘Ik fleurde vroeger al op bij een spreekbeurt. Dan ging ik voor de klas staan en zei ik: ‘Ik zal me even voorstellen, ik ben Shelly Sterk.’ Televisie maken is voor mij een manier om verhalen te vertellen. De meeste lol heb ik gehad op locatieprogramma’s als Galileo. Maar livetelevisie, zoals Boulevard, is ook kicken. Als freelancer ervaar ik het geluk van steeds nieuwe, andersoortige succesjes. Daarin kan ik mijn creativiteit kwijt.’

Zo presenteerde ze afgelopen week de finale van WorldSkills Netherlands in de Jaarbeurs in Utrecht. Vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs, scholieren die de beste gastvrouw of stukadoor of bloemschikker, bedenk het maar, van hun regio zijn en na dit NK kunnen deelnemen aan het WK in Shanghai. En ze presenteerde vorige maand met voormalig autocoureur Robert Doornbos voor Netflix het ‘nationaal Formule 1-examen’ ter ere van het nieuwe seizoen van Drive to Survive, want snelle auto’s zijn een andere liefhebberij van haar.

Het begin van de pandemie betekende voor Shelly en haar man Mark voornamelijk wennen aan het ouderschap. Ineens waren ze veel thuis met hun zes maanden oude zoon Jake, die nu alweer 2 is en in het zonlicht met duplo zit te spelen. ‘Ik ga altijd maar door, maar ik wil nu wel wat vaker stilstaan bij die kleine geluksmomentjes.’

En als advies voor de mensen met ambities: een stip op de horizon zetten en gewoon gaan.