‘Ik zou weleens mijn kleine nichtje willen zijn, die hoeft nog niet veel te doen’

Dit ben ik:Cato Boks Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Maarssen, in twee huizen: in één huis met mijn mama Annemieke (36) en in het andere met mijn papa Jan-Willem (41) en Gerda (44). Ik heb ook twee poezen, Remy en Jaap.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Basketballen, dat doe ik nu al een jaartje. Als ik 8 ben wil ik misschien wedstrijden gaan doen. Ik zit ook op showdansen. Daar moeten we allemaal pasjes leren voor moeilijke dansen. En aan het einde heb je een show en die geven we dan in een echt theater. Ik heb al twee keer een show gedaan: één keer in een bejaardentehuis en één keer bij de dansschool. Die is opgenomen op video. Ik vond het best spannend om mee te doen.’

Op welke school zit je?

‘Ik zit in groep 4 van de Klaroen in Maarssen. Rekenen vind ik het leukste om te doen. Ik ben er best goed in, want met rekenen zit ik al op het niveau van groep 5.’

Hoe zou je lievelingsdag eruit zien?

‘Ik denk dat ik dan de hele dag thuis op de bank zou zitten met Japie en Remy. Dan kijk ik filmpjes en als avondeten eet ik lasagne. Lasagne vind ik superlekker. Ik eet best vaak bij mijn oma, want zij maakt de lekkerste lasagne!’

Als je voor één dag iemand anders zou kunnen zijn, wie zou je dan willen zijn?

‘Roos, dat is mijn nichtje van 1 jaar oud. Want zij hoeft nog niet zoveel te doen, alleen maar rond te kruipen en een beetje te spelen.’

Waar zou je graag een keer naartoe op vakantie willen?

‘Naar Tenerife. Mijn familie heeft een huisje daar. Ik ben er al een keertje geweest. Het leukste vond ik toen dat ik elke dag naar het zwembad kon, dat was dichtbij het huisje. Er was ook een kast vol met zwemspullen, zoals een opblaasbare unicorn.’

Heb je een droom?

‘Ik zou wel een keertje auditie willen doen voor het Junior Eurovisie Songfestival, want ik vind het altijd leuk om te kijken en ik hou van dansen en zingen.’

Wat is je allermooiste bezit?

‘Mijn knuffelbeertje, hij mist één oog en dat vind ik heel speciaal. Hij is van mijn vader geweest, dus hij is best wel oud.’

Wat wil je later worden?

‘Later wil ik dierenarts worden, dat weet ik al sinds ik 3 ben. Vroeger wilde ik misschien kapper worden, maar nu niet echt meer. Ik wil dierenarts worden omdat ik dieren leuk vind, en als je dierenarts bent kun je ze helpen en voor ze zorgen.’