‘Ik zou wel een huisvis willen zijn’

Ilyas Reinds: ‘Ik vind mijn vissen en mijn familie het belangrijkst.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Meppel met mijn vader Leo (54), mijn moeder Rena (44) en mijn broer Kamil (14). Ik heb ook twee goudvissen. Die heten Gabriël en Jesus, vernoemd naar de voetballer Gabriel Jesus. Ik hou van voetbal en ben groot fan van hem.’

Welk dier zou je zelf willen zijn?

‘Ik zou graag een vis willen zijn. Het lijkt me leuk om de hele dag te kunnen zwemmen. Ik wil dan wel een huisvis zijn, in een vissenkom.’

Wat vind je belangrijk?

‘Dat ik goede cijfers haal op school en dat lukt best goed. Ik vind mijn vissen en mijn familie het belangrijkst. Ik doe veel leuke dingen met mijn familie, vooral met mijn gezin. Ik heb twee neven en een nichtje. Mijn nichtje Nuriya en mijn neef Samed zie ik best vaak, maar Damian zie ik minder. Ik vind het leuk om met mijn familie naar een pretpark te gaan, meestal gaan we dan naar Hellendoorn.’

Wat zou je graag eens mee willen maken?

‘Ik wil graag een keer met mijn neef en nichtje naar Disneyland Parijs. Daar ben ik afgelopen voorjaar met ons gezin geweest, maar ik zou graag nog een keer willen gaan. Ik heb het toen naar mijn zin gehad en ik hou ervan om leuke dingen met mijn neef en nichtje te doen. Daarom zou ik weleens met hen willen gaan.’

Welke superkracht zou je willen hebben?

‘Ik zou graag willen kunnen teleporteren. Het lijkt me cool om te kunnen, dan zou ik in één keer ergens anders heen kunnen. Dan zou ik naar Disneyland Parijs gaan.’

Wat vind je het leukst aan jezelf?

‘Ik vind dat ik grappig ben. Ik kan zo snel niet een goed voorbeeld geven van waarom, maar ik vind wel dat ik het ben. Ik ben best blij met mezelf. Er is niet echt iets dat ik niet leuk vind aan mezelf.’

Wat vind je niet zo leuk?

‘Ik vind niet veel dingen stom. Het enige dat ik echt niet leuk vind, is mijn kamer opruimen, dat moet ik wel een paar keer per week doen. Als ik op mijn kamer ga spelen haal ik altijd van alles overhoop en dan liggen er overal spullen. Dat moet ik dan wel opruimen van mijn ouders.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Dan ben ik een succesvolle youtuber. Ik wil gamevideos maken en filmpjes over voetbal. Ik hoop dat ik dan een goed leven heb en een goede studie heb gedaan, maar ik weet nu nog niet wat ik wil studeren. Ik denk dat ik dan nog gezellig bij mijn ouders woon.’