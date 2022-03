‘Ik zou heel graag die muur weghalen’

Mira Thompson en Marieke Hermsen Beeld Eva Roefs

Soms gaat het gordijntje open. Dan eten ze samen. Mira Thompson (29) aan de ene kant van het raam met het bord op schoot, Marieke Anna Hermsen (28) aan de andere kant. Door een wand van elkaar gescheiden. Als ze flink hard praten, kunnen ze er een gesprek bij voeren. ‘Maar het voelt wel echt als alleen wonen’, zegt Hermsen. ‘We hebben het gordijn ook meestal dicht.’

Alleen wonen, dat was nu juist niet de bedoeling. Maar toen de pandemie begon, beseften ze al snel: dit gaat voor ons grote gevolgen hebben.

‘Mira was altijd al gevoelig voor luchtweginfecties’, vertelt Hermsen. ‘Ze kan van een gewone verkoudheid heel ziek worden. Ze krijgt sneller longontsteking en als ze hoest, kan ze haar ribben breken. Als ik vóór corona verkouden was, hielden we al afstand.’

Thompson: ‘Ik heb vanaf mijn geboorte een bindweefselaandoening, een wat ernstiger vorm. Het voornaamste kenmerk is dat mijn botten heel snel breken. Maar bindweefsel zit ook in je organen. Corona kan natuurlijk erg op je longen slaan.’

Hermsen: ‘Toen we van het virus hoorden, hebben we meteen een gesprek gehad. Al snel werd duidelijk dat ik óf, zoals Mira, me helemaal moest isoleren, of ergens anders heen moest. Ik vertrok voor twee weken naar mijn ouders in Drenthe. Daar ben ik vier maanden gebleven. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een ander huis in Amsterdam. Dat was wel zwaar. Ik wilde niet weg en het was onmogelijk op de huizenmarkt. Maar het offer om net als Mira in volledige isolatie te gaan, vond ik te groot.’

Thompson: ‘Ik had me vreselijk schuldig gevoeld.’

Hermsen: ‘Toen kwam Mira’s moeder met het creatieve idee om er twee appartementen van te maken. Het huis had al een achteringang en ik had een eigen badkamer. Ik heb er een keukentje bij gemaakt. Toen woonden we alleen, allebei voor het eerst van ons leven.’

Thompson: ‘Ik ben opgegroeid in dit huis. Toen ik volwassen werd, zijn mijn ouders in de buurt gaan wonen en ben ik gebleven. Vanaf mijn studie heb ik hier met huisgenoten gewoond en in 2019 kwam Marieke.’

Hermsen: ‘Ik had een baan gekregen bij de partij Bij1 in de gemeenteraad. Ik wilde graag in een woongroep wonen. Meerdere vrienden wezen me op Mira’s oproep. Daarin herkende ik veel over activisme en feministisch bewustzijn en ideeën om samen een woongemeenschap te vormen.’

Thompson: ‘Ik voer actie tegen validisme. Dat is discriminatie tegen mensen met een beperking of chronische ziekte. Ik had lang nagedacht over hoe ik die oproep zou formuleren. Omdat ik ook afhankelijk ben. Huisgenoten helpen me en ik wilde niet dat dat zou afschrikken. Voor de persoonlijke verzorging heb ik thuiszorg, maar ik kan niet de was doen of de afwas. Dat komt allemaal op Marieke aan.

‘Toen we elkaar ontmoetten, zei zij: zorg betekent ook mentale zorg. En die kan ík dan weer heel goed geven. Marieke doet veel voor mij en ik voor haar op een andere manier. Een match made in heaven.’

Hermsen: ‘Ik functioneer het best in een gemeenschap waarin voor elkaar wordt gezorgd zoals in een familie. Voor elkaar koken, samen eten, dingen lenen. Een toekomst met een partner en kinderen zie ik niet voor me. Ik ben niet hetero, niet monogaam, daardoor heb ik me de vraag meer dan anderen gesteld hoe je dan duurzaam kunt samenleven. Vóor corona, als ik thuis was, aten we altijd samen. En we zagen elkaar thuis de hele dag door.’

Thompson: ‘De eerste anderhalf jaar van de pandemie leefde ik in angst. Nu speelt dat nog, maar iets meer op de achtergrond. Sommige vrienden zijn verbaasd: o, ben jij nog zo angstig? Maar ik baseer me op mijn kennis over mijn eigen lichaam. Ik heb me in mijn handjes geknepen dat Marieke bij me woont. Want met haar valt wel gewoon te praten.’

Hermsen: ‘Er was absoluut geen spanning tussen ons. We zijn ons altijd bewust geweest van onze heel verschillende posities.’

Thompson: ‘Ik denk nu veel na over de toekomst. Wat zijn mijn grenzen? Ik ben zangeres, maar ik ben nu cultuurwetenschappen gaan studeren. Andere artiesten kunnen inmiddels wel weer optreden, maar voor mij zit dat er nog niet in. Ik geef wel al weer regelmatig les.

‘Ik kan niet voor altijd in isolatie. Dat is te slecht voor mijn mentale gezondheid. En mijn ouders moeten te veel voor mij doen. Mijn moeder van 69 haalt me elke ochtend uit bed en helpt me met douchen, omdat ik de thuiszorg nog niet dichtbij laat komen. Dat is echt niet wenselijk als je 29 bent. De thuiszorg weer dichtbij laten komen, na een zelftest, staat bovenaan mijn lijst met versoepelingen.’

Hermsen: ‘Ik ben op de uitkijk naar een ander huis, voor als het niet lukt om hier weer samen te wonen zonder muur. Ik wil graag vrienden kunnen blijven ontvangen.’

Thompson: ‘We willen allebei eigenlijk niet dat ze weggaat. Ik hoop voor Marieke dat het lukt en ergens ook niet. Het is lastig, als je veel van elkaar houdt.’

Hermsen: ‘Ik vind het ook moeilijk. We zijn echt goede vriendinnen.’

Thompson: ‘Ik zou heel graag die muur weghalen. Of als tussenoplossing een deur openen die nu dicht getapet is.’

Hermsen ‘Ik zou dan een paar keer per week een zelftest doen, voorzichtig zijn met klachten. Het lastigste punt is: kan ik dan vrienden uitnodigen?’

Thompson: ‘Ik wil graag dat we eruit komen. Ik denk dat veel mensen met een beperking geen idee hebben dat zo’n leefvorm een mogelijkheid is. Ze wonen bij hun ouders, begeleid of in een instelling. Ik had ook niemand in mijn omgeving met huisgenoten die helpen. Ik heb dat zelf bedacht.’

Hermsen: ‘Ik denk dat ook mensen zonder beperking weinig nadenken over woonvormen waarbij je niet elke dag op jezelf bent aangewezen als je geen partner hebt.’

Tot ze een knoop hebben doorgehakt, is er de muur, met het raam en het gordijn. Thompson: ‘De afspraak is: als het dicht is, storen we de ander niet. Toch kloppen we weleens aan.’

Hermsen: ‘Voor kledingadvies meestal.’