‘Ik zou geen prinses willen zijn’

Waar en met wie woon je?

‘In Amsterdam Zuid-Oost, met mijn vader Ferre (42), moeder Jamilah (45), broertje Ingmar (9) en cavia Snow (1).’

Hoe vind je het om een cavia te hebben?

‘Heel leuk, omdat die zo schattig is. Eigenlijk wilden we een hond of een kat, maar dat mocht niet, want mama zei dat zij dan alles zou moeten verschonen. Toen hebben we Snow op Marktplaats gevonden. Mijn broertje en ik kregen ruzie over wie hem in de slaapkamer mocht houden, dus het hok staat in de woonkamer.’

Hou je van dieren?

‘Ja hoor, vooral van honden, katten en knaagdiertjes. Mijn pake en beppe hebben in Friesland een boerderij met paarden. Die zijn leuk om te zien, maar zelf paardrijden doe ik niet echt. Het duurt zo lang om erop te komen, je moet ze eerst helemaal borstelen. En het is zo hobbelig.’

Zou je zelf op een boerderij willen wonen?

‘Nee, ik hou meer van de stad. Ik zou mijn school erg missen, vooral om mijn juf en klasgenoten. Mijn juf heet Natascha, ze is heel gezellig en maakt altijd grapjes tijdens de les.’

Wat vind je op school het leukst?

‘Ik vind het moeilijk om een lievelingsvak te kiezen. Ik vind taal en rekenen niet zo erg om te doen. Bevo (beeldende vorming, red.) is soms ook leuk, dat hangt ervan af of we een leuke opdracht hebben. Zoals laatst bijvoorbeeld: we moesten tekenen en knutselen hoe het zou zijn als we op Mars zouden leven. Ik heb een soort rond huisje gemaakt met alles erin, gewoon de dingen die we op aarde ook hebben, zoals een slaapkamer en een badkamer. En een tram in een buis, waarmee je naar andere plekken kan zonder dat je naar buiten moet. Je kan namelijk niet ademen op Mars.’

En wat doe je graag als je vrij bent?

‘Tekenen, lezen en Netflix kijken. Meestal kijk ik Prince of Peoria, over een prins die naar een gastgezin gaat omdat hij een normaal leven wil hebben. Niemand mag erachter komen, waardoor er allemaal rare, grappige dingen gebeuren. Zelf zou ik geen prinses willen zijn, want over alles wat je doet, heeft iedereen dan een mening. Zoals bij prinses Alexia bijvoorbeeld: ik vind het stom dat iedereen steeds over haar praat, alleen maar omdat ze een prinses is. Bij een normaal iemand zou dat niet gebeuren.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop dat ik dan de middelbare school heb afgerond en rechten ga studeren of naar de pabo ga. Juffrouw worden lijkt me leuk, omdat ik hou van met kinderen spelen. Maar advocaat worden ook, want dan kan je mensen helpen wanneer ze dat echt nodig hebben. Ik kan niet echt kiezen, het is zo’n belangrijke beslissing.’