‘Ik zou een jungle in mijn huis willen, met bomen, planten, gras, apen, slangen, jaguars en tijgers’

Inti Wortelboer Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Amsterdam met mijn moeder Rosanne (36), vader Sol (38) en zusje Nía (1). Nía is heel lief. Ze troost me soms. Als ik ben gevallen dan geeft ze kusjes.’

Wanneer heb je voor het laatst een goede daad gedaan?

‘Bijvoorbeeld als ik snel opsta en me goed aankleed als we naar school gaan. Vaak wil ik niet opstaan in de ochtend en wil ik langer blijven liggen. Dan doe ik niet goed mee. Ik ben dan zo moe dat ik niet naar school wil. Punt.’

Heb je hobby’s?

‘Met sinterklaas kreeg ik voor het eerst lego. Nu houd ik honderd keer duizend van lego. Ik vind het fijn om met kleine dingetjes te bouwen. Vandaag bouw ik Harry Potter en de draak. Dat is voor oudere kinderen van 10 jaar. Maar ik ben er zo goed in dat ik hem al bijna af heb. Alleen de vleugels van de draak moeten nog. Ik denk dat hij heel mooi wordt.’

Waar word je blij van?

‘We waren in Costa Rica op vakantie. We zaten op een dakterras en keken over de jungle uit. Ik vond de jungle zo mooi. Eigenlijk zou ik een jungle in mijn huis willen met bomen, planten, gras, apen, slangen, jaguars, tijgers en nog meer jaguars en nog meer tijgers. Alle dieren van de jungle wil ik in mijn huis.’

Is dat niet gevaarlijk?

‘Niet als je ze geen pijn doet. Tijgers zijn zacht en lief als je ze gewoon laat.’

Wie zou je weleens een dagje willen zijn?

‘Ik wil een tijger zijn. Mijn beste vriend Max moet dan ook een tijger zijn. We gaan dan samen in bomen klimmen en lekker rusten. Als het moet, kunnen we ons verdedigen met onze tanden tegen mensen die ons pijn willen doen of ons als huisdier willen.’

Wat is het mooiste verhaal dat je pas hebt gehoord?

‘Over de dinosauriërs en de meteoriet. Over hoe die meteoriet naar beneden kwam en hoe groot die was. In Zuid-Amerika is daardoor een heel groot gat in de grond, bijna zo groot als heel Nederland. Door de meteoriet gingen de dino’s dood. Dino’s waren mooi door hun mooie kleuren. De T-Rex was groen met bruin en had soms ook andere kleuren. Hij was groot, misschien wel zo groot als dit gebouw. Maar het is grappig, want hij had maar hele kleine klauwtjes.’

Waar zie je jezelf over 10 jaar?

‘Dan ben ik kunstenaar want dan kan ik doen wat ik wil. Misschien bouw ik een heel grote spin of ben ik nog aan het bouwen met lego. Ook gaan Max en ik samen klimmen op heel grote rotsen in de jungle. Onze vrienden Aziz, Bernat en Austin gaan ook mee. Als we op de top zijn dan kijken we uit over de jungle en maken we leuke grapjes.’