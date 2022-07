Ik zocht geruststelling en kwam uit bij Bennie Jolink

Op zoek naar enige geruststelling aangaande de dreigende ‘hongersnood’ en/of ‘burgeroorlog’ kwam ik uit bij Bennie Jolink, schrijver van het onverwoestbare lied De Boer dat is de Keerl en nu volop in het nieuws vanwege een, in mijn ogen, zeer genuanceerd facebookbericht. Daarin verwijt hij de overheid grove nalatigheid in de stikstofkwestie én haalt hij stevig uit naar Farmers Defence Force. ‘Maak geen nieuwe vijanden! We hebben er al genoeg.’

Was het mijn roze Bennie-bril, of ontwaarde ik in de honderden reacties iets minder oorlogstaal en iets meer dialoog dan ik de afgelopen weken elders hoorde? Zelfs degenen die zwaar in hem teleurgesteld zijn hielden het overwegend netjes: ‘Ga høken bij Femke in de keuken, brommers kieken op de Wallen.’

Jolink is geen boer. Wel een man die zijn reputatie onder zijn achterban in de waagschaal legt. Het kwam hem vorig jaar al te staan op een grimmig thuisbezoek van FDF. Als je het mij vraagt: een echte ‘keerl’.