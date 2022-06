Ik zie weer helemaal die streber uit 1992 voor me

Een steels, onuitgesproken genoegen, geen idee of medestervelingen het herkennen, is een boek lezen dat je lang geleden gekocht hebt. Met lang bedoel ik echt decennia. Deze week had ik zo’n gevalletje, À rebours, vertaald als Tegen de keer, befaamd boek van Joris-Karl Huysmans, de Franse decadent met de pseudo-Nederlandse naam. Alle kinderen op alle middelbare scholen, behalve de Nederlandse, kennen het, in ieder geval van naam, en weten ook hoe je Huysmans uitspreekt, niet als twee Henny Huismans, eet smakelijk, maar als Oewiessman.

Grappig, in de verse Shitshow, de podcast van het duo Van der Horst/Hoogenberk (ook een steels, onuitgesproken genoegen trouwens, heel geestig zijn die twee, al moet je de show niet aanzetten op je columndag, denkfout, deadline –> moordline, maar liever bewaren tot je klaar bent. Afijn, hij staat aan), in de Shitshow dus gaat het ook over Franse woorden en hoe je ze uitspreekt, Hotel des Indes bijvoorbeeld (wel Frans), het Rokin (juist niet). Het laatste doe ik dus fout, kom ik achter, als een soort Edouard Louis (over wie het in de Shitshow nu ook gaat) maar dan uit Limbabwe – niet erg dus. En ach, een ex van me begon ooit over Martíen Amí terwijl ze Martin Amis bedoelde, een keiharde Brit, hilarisch, al was ze niet iemand om eens ontspannen te gaan staan uitlachen, wekenlang liefst, gewoon iedere keer als het in je opkomt, pink omhoog, Martíen Amí, haha, hoe jij dat zei, hahaha, om dan eventueel samen verder te lachen, ‘nee jij dan,’ zou Jet na zo’n korte, gezamenlijke sessie bulderen, ‘stomme nerd, met je Rokaihh, wat een nerd ben je dan, zeg’, etc, etc – nee, destijds was dat ondenkbaar, een handgranaat die vrouw, pin erin laten, luidde het devies, sterker, ik ging hem zelf ook maar Martíen Amí noemen, wijsvinger omhoog, de zoon van Kiengslí Amí. Luuckí Zjiem.

Vrienden, focus. Oewiessman, À rebours. In mijn exemplaar staat voorin, in een nauwelijks herkenbaar studentenpootje, ‘Utrecht, 17 december 1992’, bijna dertig jaar geleden dus, ik was toen…

‘Twintig.’

‘Jij twee.’ (Meteen counteren.)

‘Sinterklaas 634.’

‘Elvis 57, had hij nog geleefd.’

Gaat het niet om, het gaat niet eens om de inhoud van À Rebours, het gaat om het dertig jaar met je mee zeulen van bepaalde boeken, van kast naar kast, stad naar stad, de opsomming zal ik u besparen, ik ben Martien Brille niet, en om zo’n boek dan ineens, na al dat slepen, erlangs lopen, erin bladeren, snuffelen, bats, in een paar avonden uit te lezen. Heerlijk is dat.

‘Maar waarom dan?’ (Nijntje gaat logeren toewerpen. Probeer zelf maar.)

Mja, tja, moeilijk. Misschien omdat de tijd wegvalt? Ik zie weer helemaal die streber uit 1992 voor me, die per se dat boek moest hebben, omdat het er voortdurend over ging, bij Nederlands, de Tachtigers vraten Huysmans, Oscar Wilde, belangrijk, belangrijk. In je hoofd bestaat het boek eigenlijk al, al dertig jaar weet ik dat het over ene Des Esseintes gaat, een fat die zich overgeeft aan allerlei verfijnde experimenten, een hedonist, graag. Die kerel zit al die jaren in het vat, op me te wachten. Ik moet hem lezen, ooit, steeds als-ie uit een verhuisdoos opdoemt, stijgt de spanning, de schuld ook. Jan Siebelink heeft hem vertaald. Je ziet Sieb oud worden, nee, beroemd worden.

‘En?’

‘Prachtig vertaald.’

‘Maar? Zeg op.’

‘Fascinerend boek, maar anders. Anders dan ik had verwacht.’