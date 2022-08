Ik zie ineens hoe bijzonder het is dat mijn 82-jarige vader zo goed alleen kan zijn

Nina de la Parra - columnist - artikel Beeld -

‘Ik snap niet’, zegt mijn vader in zijn huisje in Paramaribo, bij het drinken van een kopje thee met citroen en honing, ‘hoe een man en een vrouw samen kunnen zijn gedurende een lange periode. Ik snap het gewoon echt niet.’

Ik denk dat het verlangen samen te zijn en het langdurig doorgaan met een relatie heel banaal kan zijn: het kan gewoon ontzettend gezellig zijn om onbeduidende bezigheden te ondernemen met iemand, vooral – in mijn geval – als dat eten-gerelateerd is of haarstreel-gerelateerd.

Mijn vader denkt van niet: ‘Het is angst. Pure angst om alleen te zijn. Want als je alleen bent, dan moet je het feit inzien dat we doodgaan. Dat we alleen zijn. Dan komt de pijn. Voor de meeste mensen die lang samen zijn, is de relatie een verstikking. Ze komen er niet meer uit, want hun hele leven zit aan elkaar vast, met een huis, vrienden, dit dat. Maar het alleen-zijn is de enige voorwaarde voor volledige authenticiteit. Je raakt je authentieke zelf kwijt door constant in het aura van de ander te zitten.’

Ik denk aan hoe goed ik alleen kan zijn. En hoe slecht ik alleen kan zijn zodra het aura van een ander constant op mij schijnt. Zoals met een nieuwe liefde kan gebeuren. Je voelt je rustig en autonoom, je hebt die ander niet nodig, en dan ineens RATS ben je je vrijheid kwijt: die vrijheid die volledig berust in het alleen-zijn. Want de hand grijpt ineens naar de telefoon: heb ik een appje van hem? En het verlangen om samen te zijn is ineens verslavend groot... groter dan in verrukkelijke eenzaamheid naar een muur willen staren (een bezigheid die het absolute uitgangspunt is van elke creatieve gedachte die ik ooit heb gehad).

Mijn vader leeft al zesentwintig jaar alleen. Sinds hij is terugverhuisd naar Suriname. ‘Ik was al zo toen ik werd geboren, denk ik’, zegt hij nu, terwijl hij een pak pejeh openscheurt. ‘Iets in mij is gewoon zo. Ik kan het gewoon. Alleen-zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe je kunt leven met een ander.’

Ik zie ineens hoe bijzonder dat is. Hoe bijzonder hij is, als 82-jarige grappen makende man. Hij wil dat iedereen uit zijn aura blijft. Ik dacht als jonge, verwarde vrouw met daddy issues dat het een wond in hem was, zijn-verantwoordelijkheid-niet-nemend, beschadigd gedrag. Maar ik zie nu hoe waardevol het is om een vader te hebben die alleen kan zijn.

Samen knagen we de pejeh en kijken naar een documentaire over Paris Hilton.

En ik voel me, zittend naast hem, volledig mezelf – en veilig in dit één-zijn.