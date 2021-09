Ik zette het diadeem op mijn hoofd en bekeek mijn spiegelbeeld door het roze gaas

Zoals een gloeilamp vaak nog even heel fel brandt voor hij definitief dooft, zo gingen de muggen in mijn slaapkamer vannacht extra tekeer, waarschijnlijk omdat ze voorvoelden dat de kilte van de herfst spoedig een eind aan hun hinderlijk bestaan zou maken.

Ik mepte mezelf tegen mijn kop tot mijn oren ervan suisden, en werd, naarmate de slapeloze nacht vorderde, beslopen door diepe neerslachtigheid. ‘Je gaat maar één keer dood, maar je hebt er wel heel lang plezier van’, wie zei dat ook alweer?

Maar ook aan de ergste nachten komt een eind, en met de dageraad kwam het besef dat sterven niet onvermijdelijk was: ik kon ook gewoon de muggen buiten zien te houden. Heel simpel: een stukje gaas voor het open raam vastzetten met punaises. Wél frisse lucht, geen muggen. ‘Bob’s your uncle’, zeggen de Britten dan, waarmee ze ‘fluitje van een cent’ bedoelen.

Daar liep ik al over de markt, waar alle stoffenkraampjes alleen maar verkeerd gaas hadden. Te grote mazen, waar ik de muggen zich al geniepig grinnikend doorheen zag wringen; hihihi, we gaan die dikke weer lekker prikken!

Toen viel mijn oog op een kakelbont en overvol winkeltje, blijkens de etalageruit ‘Alles verrassing!’ geheten. Ik liep er binnen, en inderdaad was het aanbod verrassend. (‘Hoeden en petten/en damescorsetten/drop om te snoepen/en pillen om te poepen...’)

Maar geen gaas. Of, wacht eens even... wat lag daar? Een lange, weelderige, suikerspinroze sluier, aan een diadeem vol kunstzijden roosjes en grote, blikkerende nepdiamanten. De sluier was van het gaas dat ik zocht, en groot genoeg voor mijn slaapkamerraam. Drie euro. Bingo!

Thuis bekeek ik de sluier, de schaar al in de hand. Wat een prachtstuk, eigenlijk. De prinsessendroom van elk klein meisje (sommige jongetjes ook, jahaaa). Wat zou ik daar als kind blij mee geweest zijn! Maar zoiets kwam er bij ons thuis niet in, want dat was niet ‘creatief’. Kinderen moesten creatief zijn in de jaren zeventig. (Vol afschuw herinner ik me een Haarlems instituut, ‘Kreater’ geheten, waar wij kinderen elkaar elke zaterdag met koude, natte vingerverf moesten insmeren onder de ‘anti-autoritaire’ leiding van een stel slome haarboeren.)

Ik zette het diadeem op mijn inmiddels 55-jarige hoofd en bekeek mijn spiegelbeeld door het roze gaas. Wat zag dat er mooi uit! Wat fonkelden de diamanten sprookjesachtig! Ja, voor een prinses was ik wat aan de oude kant, maar voor koningin kon ik nog best doorgaan. Koningin van snoepjesland, onder een zon van boter en suiker, met af en toe een regenbuitje van perendrups...

Ik heb de schaar weer in de la gelegd, en de muggen in Gods hand.