‘Ik zei tegen Jeugdzorg: ‘Jullie lieten haar allemaal stikken’’

‘Dit is het wreedste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik werd op de zaak gezet van een onderkoeld, bijna dood, 12-jarig meisje. Ambulancemedewerkers die haar na een 112-melding naar het ziekenhuis brachten, zeiden dat ze heel smerig was. Haar nachtjaponnetje zat onder de urine en, net als haar haren, vol zand.

‘Het ziekenhuis deed een melding bij Jeugdzorg: dit zit niet goed. Een buurvrouw, die de ambulance had zien wegrijden, belde: ‘Op dat adres staan soms kinderen halfbloot buiten in de kou, hun mond dichtgeplakt met tape.’

‘‘Ze gaat het niet redden’, meldde een forensisch kinderarts die wij hadden ingeschakeld. Mijn team, het Team Grootschalig Onderzoek (TGO), moest uitzoeken of hier sprake was van doodslag of moord. We gingen die ouders tappen. Het ziekenhuis gaf ons geen informatie, maar over de tap hoorden we dat het meisje ondervoed en onderkoeld in zeer kritieke toestand aan een hart-longmachine lag.

‘Het nieuws haalde de lokale krant, met een foto van het gezin erbij. Toen kregen we meldingen uit het hele land: mensen hadden hen gezien in een pretpark. Van de vier aanwezige kinderen moest het oudste meisje ver achter de rest lopen, tegen haar werd voortdurend geschreeuwd. De drie jongste kinderen werden met de auto naar school gebracht. Het 12-jarige meisje – samen met een uit huis geplaatst broertje uit een eerder huwelijk van die vader – moest naar dezelfde school fietsen. De school zei: ‘Dat meisje pikt het brood van kinderen uit haar klas.’

‘Op een avond hoorden we over de tap dat ze uit haar coma was ontwaakt. Ik belde de officier van justitie. We waren bang dat die moeder haar iets zou aandoen, dus we lieten ma arresteren. Een vreselijke dictator. In het verhoor verzon ze alles aan elkaar. Dat ze goed voor het meisje zorgde, maar dat het veel ziektes had. We trokken alles na. Allemaal leugens.

‘Ik kreeg een confrontatie met mijn baas. Toen die hoorde dat het meisje het had overleefd, zei hij: ‘Oké, dan kan TGO eraf en moet jeugd/zeden ermee verder. Ik zei: ‘Voel je je wel lekker? Dat kind is zo ongeveer vermoord! En jij geeft die zaak aan twee parttimers van zeden?’ Dat werd me niet in dank afgenomen, maar ik mocht doorgaan. Dat is wat dit incident mij vooral heeft gebracht: knok voor een zaak als je voelt dat dat moet, ook al zeggen je meerderen: ‘Laat het los.’

‘We namen de telefoon van die moeder in beslag en schrokken ons dood. Daarop stonden filmpjes van pure kindermishandeling. Schreeuwend werd het meisje gedwongen een vieze substantie te eten uit een hete steelpan die ze met haar blote hand moest vasthouden. Ze kotste het uit, en moest toen ook haar kots opeten. Haar 15-jarige broer, het andere stiefkind van die moeder, mocht niet naar de wc. Toen hij in z’n broek plaste, schreeuwde ze dat hij buiten in de vrieskou zijn broek en onderbroek in een emmer moest wassen, zijn mond dichtgeplakt met tape.

‘Het meisje en haar broer werden beurtelings opgesloten in een hok waar alleen een matrasje in paste. Omdat hij moest poepen, gooide die jongen z’n poep door een dakraampje naar buiten. Die moeder ontdekte dat, ging over de rooie en liet het hem uit de dakgoot halen.

‘Een politiepsychiater begeleidde ons bij het bekijken van die filmpjes. Te gruwelijk. Sorry... ik moet er weer om janken. Hoe kan iemand zoiets doen? Een weerloos kind, dat stelselmatig wordt gepest en door de duvel en z’n ouwe moer in de steek is gelaten. Heel die jeugdzorgellende heeft destijds gefaald. Meer dan dertig instanties bemoeiden zich ermee. Die waren allemaal bang voor de woedeaanvallen van die moeder en legden zich er steeds bij neer dat ze het meisje niet te zien kregen. Ik hield eens voor Jeugdzorg een presentatie, en zei keihard: ‘Jullie hebben met z’n allen dat meisje laten stikken.’

‘Het bewijs tegen die ouders stapelde zich op. Uit een gesprek met de drie jongste kinderen bleek dat het onderkoelde meisje aan tafel eens haar plas niet kon ophouden. Die moeder liet haar d’r broekje uittrekken, wrong dat uit in een glas en dat moest ze opdrinken. Het meisje was doodsbang, maar tijdens ons verhoor toch heel loyaal aan die ouders, hoewel die haar koud douchten en de nacht voordat ze onderkoeld werd gevonden op de betonnen vloer in het tuinhuisje bij min 6 graden lieten slapen, in dat dunne nachtjaponnetje.

‘Die ouders zijn veroordeeld. Wij hadden de nieuwe pleegouders aangeboden om het meisje en haar broertje in de rechtbank rond te leiden, zodat ze wisten wat er ging gebeuren. De officier en ik kwamen in de familiekamer, en daar zat ze: frisgewassen, haren netjes gekamd, mager, maar niet meer zo uitgemergeld als op die filmpjes. Ze gaf me netjes een hand, ze keek me aan – shit, ik schiet er weer van vol – en voor het eerst zag ik haar lachen.’