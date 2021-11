Ik zei die avond tegen hem: ‘Ik wil graag de concrete mogelijkheid om met andere mensen intiem te zijn’

Beeld Max Kisman

Marlene, 30

‘Alle hokjes zijn afgevinkt. Ik heb een superfijne relatie, een huis waar ik zolang ik maar wil, kan blijven wonen, een goedbetaalde baan, een rijk sociaal leven. Mijn relatie lijkt uitontwikkeld en nu is de enige logische vervolgstap een kind. De tijd tussen 20 en 30 jaar was de speeltijd, nu begint het serieuze werk. Maar ik weet niet of ik ze wil, kinderen, niet omdat ik niet van ze houd, maar omdat ik zo ongelukkig word van het kaarsrechte spoor waarop ik me vrijwillig, maar desondanks zonder enig voorbehoud op begeef. Er zullen vast mensen zijn die zeggen dat ik verlang naar een open relatie omdat ik verwend ben. En zelf twijfel ik soms ook aan mijn motieven, maar op andere momenten weet ik zeker dat de weerzin die ik voel bij het idee om de rest van mijn leven alleen met mijn eigen man intiem te kunnen zijn, meer is dan verveling. De mal waarin ik me al sinds het eind van de middelbare school bevind, maakt me opstandig, en geeft me het gevoel dat de weg die ik afleg niet de mijne is. Ik mocht van mijn ouders worden wat ik wilde, zolang ik maar zelfstandig was en van niemand afhankelijk. Mijn studie heb ik precies binnen de tijd voltooid, rond mijn 28ste vond ik, net als de meeste van mijn vriendinnen, een man van wie ik dacht, daar wil ik wel mee verder. En echt, ik houd van mijn vriend, maar waarom ziet ons bestaan er zo conventioneel uit? Waarom is er sinds de vorige eeuw zo weinig veranderd in het denken over relaties, over monogamie? We zouden onze horizonten kunnen verbreden door onszelf toe te staan zonder belemmeringen anderen te leren kennen. We hebben zo hard gevochten voor financiële onafhankelijkheid dat de seksualiteit er bij is ingeschoten, op dat gebied laten we ons nog altijd beteugelen door de regels van onze overgrootouders. Uit angst. Maar angst waarvoor?

Esther Perel (psychotherapeut, red.)zegt het ook: het is onmogelijk al je verlangens vervuld te zien bij één persoon. En ik vraag me af: wat is ertegen om de bevrediging van je verlangens te zoeken bij meerdere mensen? Het stomme is, het afvinken van de hokjes ‘werk, inkomen, relatie,’ schonk mij in eerste instantie een gevoel van veiligheid, maar greep me daarna al snel bij de keel. Net als de afgevinkte hokjes ‘spaargeld’ en mijn ‘deelauto van gerecyclede petflessen’, hoorden ze bij een vanzelfsprekende manier van leven die ik deelde met al mijn even bevoorrechte vrienden. What the fuck, waarom moet alles zo netjes? Waarom niet eens kiezen op basis van impulsiviteit en verwondering? Mijn vriend staat ook niet te popelen om een baby te krijgen, dat is het probleem niet. De kwestie is dat ik eigenlijk al mijn hele leven niets begrijp van monogamie, maar ik schrok me rot toen ik in het eerste half jaar van onze relatie een keer met een ander zoende en mijn vriend het daarna bijna uitmaakte. Zijn extreme reactie verbaasde me; hij is altijd rustig en relaxt, maar dit nam hij heel hoog op. Ik heb alles op alles moeten zetten hem ervan te overtuigen dat de betekenis van het zoenen niet was: ik vind jou niet meer leuk, maar simpelweg de ervaring an sich. Nieuwsgierigheid dus, dezelfde eigenschap die me goed maakt in mijn werk en in de sociale omgang. Tot vorig jaar zomer durfde ik er niet meer over te beginnen, maar ineens werd ik neerslachtig en ronduit ongelukkig. Op een avond zaten we naast elkaar op de bank. Wanhopig dacht ik dat het misschien beter was op mezelf te gaan wonen. Immers, als we niet langer vanzelfsprekend samen zijn, krijgt het onverwachte weer een kans.

Ik wilde altijd al meer seks dan hij. Dat speelde ook mee, mijn libido is hoger. Ik zei: we moeten dit oplossen, ik voel me bekneld, hoeveel ik ook van je houd. Toen deed zich een kans voor een campertje te kopen. In mijn eentje trek ik er nu regelmatig op uit, weg van de strakheid, het voorspelbare, het logische. In diezelfde tijd bracht ik een open relatie ter sprake. We waren thuis, ik zei: ‘Ik wil echt graag een open relatie.’ Ik wist dat hij het in theorie met me eens was – welk weldenkend mens kan immers voor inperking van elkaars vrijheid zijn? We hadden er wel eens gesprekken over gehad, hoe monogamie eigenlijk in strijd is met de persoonlijke ontwikkeling waar onze generatie zo aan hecht. Maar theorie is iets anders dan praktijk. Ik zei die avond: ‘Ik wil graag de concrete mogelijkheid om met andere mensen intiem te zijn.’ Hij dacht even na, zei toen: ‘Ja, dat snap ik. Ik snap dat die vrijheid belangrijk is voor je, en ik denk dat het kan. Juist in een veilige relatie als de onze. Dit past bij ons.’ Als ik hem toen de ideale woorden in de mond had kunnen leggen, had ik ze niet beter kunnen kiezen. En toen ik een maand later met de camper weg was en een aardige jongen tegenkwam die graag wilde zoenen, heb ik dat gedaan. Het was niks spectaculairs, maar het feit dat ik dit zonder stiekem gedoe kon doen, maakte me zo intens gelukkig. Toen ik het de volgende dag aan mijn vriend vertelde, antwoordde hij iets in de trant van: dit wilde je graag, ik hoop dat het fijn was, vertel me er meer over.

Cynisch zou je kunnen zeggen, dat ik hiermee nu het zoveelste hokje heb afgevinkt, maar dit nieuwe hokje is geen duurzame auto of een huis. Mijn vriend begreep me echt. De vrijheid om te worden wie ik wilde zijn, was altijd ommuurd door ‘hoe het hoort’. Dit nieuwe hokje heeft die begrenzing niet. We wonen nog steeds samen en zelf experimenteert hij ook voorzichtig met andere vrouwen. Het is spannend om te merken dat minder geboden niet leidt tot meer onzekerheid, maar juist tot meer wederzijds verlangen. Het gevoel van beklemming is weg.’