Ik zeg niets, maar bij de ondergrondse vuilcontainer spits ik mijn oren

We lopen rondjes door de buurt en gluren door de ramen van het huis hiernaast. Er wordt verbouwd en de deur zal de hele dag hebben opengestaan. We kijken onder auto’s – we kijken onder eindeloos veel auto’s.

‘Dit kan toch niet het einde zijn?’, zegt ze. Haar stem breekt al halverwege het eerste woord.

‘Ik mis hem zo’, zegt de vierjarige. Het komt van diep, ik hoor het. Ze mist alsof het de allereerste keer is dat ze iemand mist.

Nog maar een rondje door de speeltuin, alsof we hem niet allang hadden gevonden als hij hier ergens zat. Ik druk de meest gruwelijke gedachten weg voordat ze tot wasdom kunnen komen. Ik zeg niks maar bij de ondergrondse vuilcontainer spits ik mijn oren.

Hij was oud en ziek en al maanden op weg naar het einde. We hadden al twee keer afscheid genomen, en toch knapte hij dan telkens weer wat op; net genoeg om de dierenarts af te bellen.

Kan dit het einde zijn? Dat hij gewoon opeens verdwenen is?

Het is een kat, zeg ik tegen mezelf. Ik krijg het niet over mijn hart er een ‘maar’ tussen te frommelen.

Hou oud hij was? Hij was precies zo oud als onze relatie. Hoe lang we bij elkaar zijn? Precies zolang als hij er was.

Hij was tot op het laatst bereid zich alles te laten welgevallen van twee niet bepaald zachtzinnige kinderen, die op hun beurt nergens zo vrolijk van werden als hem met zijn manke achterpoot de kamer te zien binnenhompelen.

‘Hij is denk ik dood’, zegt de vierjarige. Maar een paar minuten later klinkt ze alweer hoopvoller: ‘Misschien is hij toen wij naar buiten gingen om hem te zoeken weer naar binnengeschoten?’

De volgende dag een buurvrouw op de stoep. Hij is gevonden in een tuin. Levend en wel; alleen, zo lijkt het, wat in de war na een val van het balkon. Eerst de opluchting dat hij niet ergens onder in schuurtje ligt te creperen – en dan al snel het besef dat hij toch echt op is.

Als we terugrijden van de dierenarts, direct door naar een kinderfeestje, zegt de vierjarige dat we niks mogen vertellen. Dat we tegen de jarige moeten zeggen dat hij gewoon thuis is. ‘En we kunnen gewoon een nieuwe kopen’, zegt ze. ‘Maar pas als we nog een tijdje aan hem hebben gedacht.’

Het is wat het is, denk ik de hele dag. Pas als ik ’s avonds laat nog eens naar de met krijt versierde reismand kijk, en teruglees wat ik er van de vierjarige op moest schrijven, wordt het me even te veel. Al onze namen, en een heel opgetogen en dankbare afscheidsboodschap: ‘Lieve Willem, groetjes’.