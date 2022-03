Ik zeg: als Chelsea eigendom was geweest van Göring, dan was WOII pas in 1967 begonnen

Als ik me opwind over iets in de krant, bijvoorbeeld over wat een andere columnist geschreven heeft, dan bel ik Peter Middendorp op, mijn collega en voornaamgenoot, en bulder hem zonder stoppen een uur lang toe. Hij luistert kalm, gniffelt een beetje, neem ik vagelijk waar. Als we hebben neergelegd, moet ik aan Hitler denken. Ging die niet ook zo te keer? Ja, toch wel, als er een bevriend staatshoofd op bezoek was. De gratis föhn.

Nee joh, appt Peter dan, als ik het navraag, aan Hitler heeft hij geen moment hoeven denken.

Gelukkig bel ik hem vaker gewoon op, voor iets leuks. Deed Hitler niet, Churchill bellen voor iets leuks. Wil ik toch gezegd hebben. Afgelopen maandag nog, over Neven, Peters nieuwe boek, dat ik natuurlijk meteen had gelezen. We informeren altijd naar elkaars ploeteren, zoals je ook naar kinderen informeert, vermoed ik. Wanneer Poetin met China belt, vragen ze naar elkaars mensenrechten, zo gaat het.

Erg goed vond ik Neven, een koortsdroom, wat een beklemming, ontzettend, terwijl je zo’n aardige jongen bent. Ik werd bijna bang van je.

Dat moest ik opvatten, zei hij, in het kader van de wederzijdse afschrikking.

Een prettige beklemming, zei ik de-escalerend, niet zoals de oorlog of de rode knop, hoewel je hoofdpersonage, die ene neef, daar heel anders over zal denken, potdomme zeg. Iedere zin, ieder beeld, bevat stress, wrijving, paranoia, zonder dat er een moord is gepleegd, of iets anders goedkoops. Het leest als goed uitgevoerd pressievoetbal.

Beter dan een trein, zei hij. Dank.

De enige gelukkige scène, ging ik nog even door, is toen de neven vrienden waren, vroeger, en onder vrachtboten doorzwommen, naar de overkant van de rivier. Maar zelfs dan: ademnood. Expres?

Wat dacht je.

Ja, dacht ik wel.

Twee dagen later was de pret over, toen belden we, nou ja, ik, over Poetin, en dat er iemand in de krant vond dat het allemaal de schuld van het Westen was. Vond ik helemaal niet. Er volgde een vertelgesprek van mijn kant, een soort gesproken column, wat vreselijk, al hoorde ik Peter toch nog gniffelen, wat op vermaak duidde. Als het eigen schuld is, bulderde ik, dan zijn dickpics ook eigen schuld. Dat eeuwige biertje in Sochi, daar word ik gek van, alsof een biertje een invasie in Oekraïne uitlokt.

Het gaat er misschien meer om, wierp Peter tegen, dat je met zo’n man geen bier moet drinken?

Juist, bulderde ik. Juist bier drinken met zo’n man. Handelen, sporten, vergaderen, zoveel mogelijk. Juist gas kopen. Een. Kort. Rokje!

Een kort rokje, zei Peter kalm. Leg uit. Hij beschouwt het als een vriendendienst, denk ik, om mij te ontluchten, telefonisch, voor ik het in de krant stort. In een soort Bas Heijne-waan. Dat biertje heeft hem vertraagd, brulde ik in Peters oor, vergeleken met Stalin en Mao en Hitler is Poetin traag slecht geworden. Hij zit er tweeëntwintig jaar, Pierre. Hij is een tráge dictator.

Een trage dictator, herhaalde Peter, proevend. Een slak, zei ik, zelfs vergeleken met bepaalde Amerikanen. Neem Johnson Moordenaar. Eén termijn. De Irakoorlog, George W., een half miljoen burgerslachtoffers.

Maar je versteht Poetin toch niet, of wel?

Nee! Nee. Dood aan Poetler. Luister, ik zeg alleen, als Chelsea eigendom was geweest van Göring, dan was WOII pas in 1967 begonnen. En niet doorgegaan vanwege Sgt. Pepper’s. Dát.

Aha, mompelde hij, mja, origineel, dat in ieder geval.