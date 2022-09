Ik zag de woedende recensies van de insectenhotels al voor me, door Google slecht vertaald uit het Krekels en het Wesps

Onder het strijklicht van de late zon dwaalde ik door een parkje in een uithoek van de stad. Ik at een appel. Ik houd niet zo van appels, maar ze groeien in de tuin van mijn zus, dus ze moeten op, want anders is het zonde. Al kauwend stuitte ik op een zogeheten ‘insectenhotel’. Je ziet ze vaak, de laatste tijd. Van die vurenhouten huisjes vol buizen, gaten, en spleten. Ongetwijfeld zit de Xenos er weer eens achter.

Ik probeerde me te verplaatsen in de insecten, die tot voor kort voor hun eigen behuizing moesten zorgen. Zouden ze blij zijn, dat er opeens overal gratis hotels staan? Gaan ze enthousiast op reis, piepkleine rolkoffertjes in één van hun zes poten? (De lieveheersbeestjes hebben altijd een flesje rode nagellak bij zich voor hun dekschildjes, en drie setjes schone stippeltjes, want je weet maar nooit of je die kunt krijgen, in het buitenland.)

Over hotels valt vaak nogal wat te klagen, dat zal voor insecten wel net zo goed gelden als voor mensen. Ik zag ze al voor me, de woedende recensies op insecten-Tripadvisor, door Google slecht vertaald uit het Krekels, het Wesps en het Kevers, onder het kopje ‘Horrornacht’: ‘Deze vuilhoop zal ik iedereen afraden. Kakkerlakken in kamer naast ons seks van lawaai te hebben hele nacht, wij deden niets oog dicht, de badkamer meer scheen een kerker en de ontbijt, nauwelijks een druppel nectar uit een pak verlopen houdbaarheid! Kon ik minder dan één ster geven, ik zou het doen! Nooit nog eens!’

En hoe zit het met de aanzuigende werking op invasieve exoten? Ik zag de ingezonden brieven al, in dom-rechtse insectenkranten als De Voelspriet en Compost, van oer-Hollandse bromvliegen die vrezen dat hun roomblanke larven aangerand worden door hitsige schorpioenen.

‘Een schorpioen is geen insect’, zegt u nu (en daarbij zet u even parmantig uw bril recht). Klopt, maar daar hebben schorpioenen schijt aan! Dus die trekken van heinde en verre langs onze zuurverdiende insectenhotels en gaan zich daar omstandig liggen voorplanten, terwijl de kindertjes van hardwerkende mieren liggen te rillen in hun bedjes, aan de andere kant van dat dunne muurtje!

Ik bekeek het hotel. Er was geen insect te zien, maar misschien waren ze toevallig allemaal nét naar het Anne Frank Huis, de Heineken Experience of op een rondvaartboot.

Ach, daar kwam een hommel aanvliegen. Ik beet een minuscuul stukje van mijn appel en legde het op het dak van het hotel. Dat werd één negatieve recensie minder, hoopte ik. Maar de hommel liet mijn lekkernij links liggen.

Verwend kutbeest.