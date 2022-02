Ik zag de angst boven de dansvloer kringelen, in de gedaante van verbazing

Het was feest in de stad, want zo had het al tijden in de agenda gestaan. De nacht weer open, voor velen een historisch weekend, dat nu werd overschaduwd door de krankzinnige oorlog, maar niettemin moest worden gevierd. Want waarom zou je niet? Met doomscrollen schiet niemand wat op.

Zelf stond ik ook op een dansvloer. De beat was aanstekelijk en de bas even diep als het onbehagen. Waar wij dansten was tegenover de Apple Store, vijf dagen eerder het toneel van een gijzelingsdrama dat nu alweer klein bier leek. Hoe vreemd was het, om zo sterk te voelen dat je geest hijgend achter de geschiedenis aan hobbelt, dat je geen tijd meer krijgt om te schakelen. Dat de angst al wel aanwezig is, ik zag hem duidelijk boven de dansvloer kringelen, maar nog altijd in de gedaante van verbazing. En dat daarom de bierpomp nog sneller stroomde dan hij op coronabevrijdingsnacht toch al zou hebben gedaan.

Terwijl elders…