Roel Sillen Beeld Eva Roefs

Roel Sillen (67) uit Maastricht vertelt hoe het ging, als zijn neefjes vroeger met hem en zijn broer kwamen spelen. ‘Dan zei een van hen: ‘Als we nou alle auto’s bij elkaar doen, hebben we één grote garage.’ Ik wilde dat niet. Ik wilde mijn autootjes in een eigen garage.’ Ook als kind was hij het liefst op zichzelf. ‘Ik wist al op jonge leeftijd dat ik een alleenwonende man zou worden. Maar dat begrijpen, en begrepen worden, is een hele strijd geweest.’

Vooral met zijn moeder, zegt Sillen. ‘Zij stond dikwijls onderaan de trap te roepen: ‘Kom met andere kinderen spelen, wat zit je toch op je kamertje?’ Mijn vader had voor mij een soort kind-cave gemaakt. Ik zat daar te tekenen of te schrijven, of ik lag op bed te lezen.

‘Een tante had een bijnaam voor mij. Zij noemde mij Roela, omdat ik een meisjesachtige jongen was. Mijn oudere broer is het tegenovergestelde type: stoer, outgoing, voetballen, hij zat bij de verkenners. Daar heb ik het lastig mee gehad. Ik merkte dat ik een aparte jongen was, in de ogen van mensen die wel graag bij anderen zijn.

‘Ik had een vroege coming-out, op mijn 18de, en ook dat was voor mijn moeder heel moeilijk. Zij in haar menopauze en ik in mijn hevige puberteit, dat knalde nogal. Ik ben een jaar naar Engeland gegaan. Mijn vader bracht mij naar de boot in Oostende, gaf me een schriftje en een pen en zei: ‘Je zult waarschijnlijk veel alleen zijn, schrijf het maar op.’

‘Sindsdien houd ik een dagboek bij. Als je een partner hebt, zal die je helpen de dingen op een rijtje te zetten, maar dat kun je ook zelf, door het op te schrijven. Als ik drie dagen niet geschreven heb, word ik onrustig.’

Hoe ging het u af in de liefde?

‘Ik kreeg pas rond mijn 40ste een relatie. We gingen ook samenwonen, maar ik hield – heel verstandig – mijn flat aan. Ik wilde deze relatie meer dan hij, denk ik. Het werkte niet, ook al hielden we van elkaar. Achteraf gezien vind ik het beangstigend, hoe ik blééf proberen de relatie naar mijn hand te zetten. Toen het na vier jaar voorbij was, heb ik besloten: laat me maar, het is goed zo, het is voor mij bestemd om alleen door het leven te gaan.

‘Meestal vind ik die dagen op mezelf heerlijk, zeker nu ik met pensioen ben. Opstaan ’s ochtends, de kat verzorgen, de krant halen, lezen, de puzzel maken, besluiten of ik iemand zal bellen voor een wandeling of naar de film ga. ’s Avonds drink ik soms een borreltje en dan ga ik koken.

‘Maastricht is een stad, maar ook een dorp, zeker als je hier altijd al woont. Laatst hoorde ik via via dat iemand over mij had gezegd: ‘Ah ja Roel, die heeft problemen met hechten.’ Als ik zoiets hoor, voel ik het stigma van vroeger weer.’

Wat denkt u zelf, hebt u moeite met hechten?

‘Als baby zat ik helemaal onder het eczeem, alleen mijn gezicht was vrij. Heel mondjesmaat is aan me verteld dat ik nachtenlang lag te schreeuwen in mijn wiegje. Mijn ouders konden me niet helpen en ook niet aanraken, want dat was te pijnlijk. Nou, je hoeft geen Freud te zijn om te begrijpen dat hechten met zo’n start moeilijk wordt.

‘Ik zie het als een wond die is dichtgegaan, maar af en toe begint-ie te etteren. Daar komt veel zelfverwijt bij kijken. Op slechte momenten zie ik hoe ik dit niet naar mijn hand gezet krijg: aansluiten bij anderen, het gewoon fijn hebben met een partner.’

Hebt u nog last van het oordeel van uw omgeving?

‘Tegen mijn petekind heb ik niet zo lang geleden gezegd: ‘Ik wil niet meer dat je in je toon laat merken: ja, die gekke ome Roel.’ Ik zei: ‘We houden van elkaar, maar we moeten elkaar ook respecteren en laten.’ Toen werden we wel emotioneel. Laten en gelaten worden gaat steeds beter.

‘Veel kennissen van me hebben de laatste jaren hun partner verloren. Ik zie hoe ontredderd ze zijn. Er wordt soms geklaagd over hoe je het moet inrichten als je ineens zo alleen bent. Op een bitter moment denk ik weleens: toen jullie nog samen waren, vroegen jullie je niet af: god, wat is Roel deze zondag aan het doen?’

Sillen heeft zongerelateerde huidkanker, ‘in een zorgwekkende fase’, vertelt hij min of meer tussen neus en lippen door. ‘Ik ga ermee om als een struisvogel.’ Het ouder worden maakt hem er meer en meer van bewust dat het zaak is mensen om je heen te hebben en houden die ertoe doen. ‘Stel dat ik vanavond een hartverlamming krijg, of een hersenbloeding, dan vindt mij niemand. Mensen zullen denken: hij neemt de telefoon niet aan, hij zal wel weer z’n alleenmomentje hebben. En wat als ik echt ziek word, verzorging nodig heb?

‘Mijn moeder is 100 geworden, ik was bij haar toen ze stierf. Dat heb ik als een bijzonder moment in mijn leven ervaren. Ik zou er ook tot het laatst voor mijn vrienden zijn. Maar ik weet niet of ik zelf iemand in mijn buurt kan verdragen. Ik wil niet dat mensen mij zo kwetsbaar zien. Ik zou het een ander misschien niet gunnen om op zo’n moment naast me te staan.’

Of gunt u het uzelf niet, om iemand aan uw zijde te hebben?

‘Diep van binnen speelt dat natuurlijk wel. Alsmaar sociaal en invoelend willen zijn, de maatschappelijk werker willen uithangen; ik zie het als een rol die ik ook in mijn werk bij een zorgbelangenorganisatie twintig jaar lang heb aangenomen. Mensen hadden niet door dat daarachter een gesloten deur is. ‘Zo’n fijne man om mee te praten’, hoorde ik altijd over mezelf. Ja, dacht ik dan, maar je kent me niet.’ Is even stil. ‘Ik denk dat ik ook die ongrijpbare, niet te kennen man wil zijn. Daar heb ik me bij neergelegd.’