‘Ik wilde collega’s troosten die uit De Ridderhof kwamen, maar ik zei tegen mezelf: ‘blijf uit het incident’’

Die ene melding Beeld Anne Stooker

‘Eigenlijk was het geen melding maar een oefening die mijn kijk op het vak veranderde. We oefenden een school shooting in het ID college in Alphen aan den Rijn, met een nepschutter en nepdoden. Ik was de OVD, officier van dienst, en leidde het politiewerk. Ik deed zo’n beetje alles fout. Als iemand riep: ‘De burgemeester moet gebeld worden’, ging ik die bellen. Ik heb toen geleerd dat je als OVD nooit zelf moet gaan redden of handelen, maar uit het incident moet blijven. Dus alleen het politiewerk aansturen.

‘Een halfjaar later, op een mooie, zonnige zaterdag, stond ik met mijn boodschappentas klaar om naar de markt te gaan toen het bureau in Alphen belde: ‘Elly, je moet nú komen, er is iets verschrikkelijks gaande, in winkelcentrum De Ridderhof wordt geschoten.’ Ik ging naar het bureau, trok mijn uniform, extra zwaar vest en OVD-hesje aan en reed ernaartoe. Onderweg zei ik hardop: ‘Blijf uit het incident.’

‘Ik zag veel hulpdiensten, ontredderde mensen, paniek, schreeuwen, huilen, chaos. Mensen trokken aan me, schreeuwden: ‘Ze gaan daar allemaal dood.’ Een vrouw riep: ‘Er is een tweede verdachte weggereden.’ Ze noemde type en kleur auto.

‘Ik vroeg de meldkamer alle inzetbare collega’s te laten komen en trok een langslopende collega aan zijn arm: ‘Hier jij! Zet de boel af. Lint, hekken – regel wat je nodig hebt via de meldkamer.’ Een ander liet ik die tweede verdachte uitzoeken. Tegen een collega van opsporing zei ik: ‘Het hele opsporingsproces is voor jou. Regel wat je nodig hebt en hou me op de hoogte.’ En tegen onze communicatiemedewerker: ‘Hou de pers hier weg.’

‘Op straat trof ik de OVD’s van brandweer en ambulance en zei: ‘We gaan opschalen.’ Dat betekent meer personeel, een actiecentrum en een beleidsteam met de burgemeester als voorzitter. De brandweer bestelde een overlegcontainer die is ingericht met telefoonlijnen en computerschermen waarin OVD’s overleggen wat er moet gebeuren, en waar loggers gemaakte afspraken vastleggen.

‘‘Jij bent mijn logger’, zei ik tegen Herman, een collega die aan een half woord genoeg heeft. Hij dacht constant mee en schreef alles op. De hele dag tetterden mijn porto en telefoon. Ik reageerde alleen als de meldkamer 0093 aanriep – dat ben ik – of als Herman zei: ‘Elly, deze moet je echt even opnemen.’

‘Er waren veel gewonden en zeven doden, onder wie de schutter. Zodra ik hoorde dat er geen tweede verdachte was, meldde ik via de mobilofoon: ‘Alle mensen in De Ridderhof: we hebben te maken met één verdachte die is overleden, u kunt uw vesten uitdoen’, want zo’n ding weegt bijna 10 kilo.

‘Een half uur na aankomst zei de ambulance-OVD: ‘De verdachte woont hier tegenover, het is Tristan van der Vlis.’ Ik vond dat schokkend. Niet alleen omdat ik hem kende, maar ook omdat De Telegraaf het al wist, dat kan de opsporing beïnvloeden of gevaar opleveren voor Tristans ouders. Dus ik regelde via de meldkamer dat collega’s naar de flat gingen om die ouders weg te halen en daar onderzoek te doen.

‘Ik liet motoragenten ambulances begeleiden, liet het verkeer regelen en slachtoffers opvangen in het zalencentrum, waar slachtofferhulp en een traumateam klaarstonden, en zorgde dat familierechercheurs uit andere eenheden werden geregeld. Ik wilde collega’s troosten die aangeslagen uit De Ridderhof kwamen, maar ik zei tegen mezelf: ‘blijf uit het incident’, en tegen een collega: ‘Vang ze op, breng ze naar het bureau.’

‘Einde middag kwam mijn aflossing. Op dat moment werd in Tristans auto een briefje gevonden: ‘Er ligt een bom in de winkelcentra Herenhof, Aarhof en Atlas.’ Ik zei tegen mijn aflosser: ‘Ga daar alles ontruimen, ik blijf hier.’ Ik dacht: onder De Ridderhof is een grote parkeergarage, wie garandeert mij dat hier geen bom ligt? Dus ik liet ook De Ridderhof ontruimen, want daarbinnen waren zo’n honderd politiemensen bezig met onderzoek. Een collega ging helemaal over de rooie: ‘Ontruimen kan niet, hier moeten lichamen worden geïdentificeerd!’ Ik heb hem apart genomen, uitgelegd wat er aan de hand was, en vroeg met spoed om de explosievenopruimingsdienst.

‘Voor alle collega’s werd Chinees gehaald. Bij toerbeurt ging iedereen eten op het bureau. Rond negen uur at ik de laatste restjes, en bereidden we met een klein clubje de komende dagen voor: er zou een stille tocht komen, een herdenking, zeven begrafenissen als gevolg van een strafbaar feit, informatiebijeenkomsten voor de winkeliers, de nabestaanden en omwonenden, politiebegeleiding bij heropening van de winkels en bij de bloemenzee die werd gelegd. Er kwam een nazorgbijeenkomst voor alle politiemensen en Beatrix kwam op bezoek – ook een veiligheidsvraagstuk. Ondertussen liep het rechercheonderzoek nog dagen door.

‘Ik heb tien dagen achtereen gewerkt. Het was gelukt om uit het incident te blijven, tot die bijeenkomst voor politiemensen. Een agent vertelde gedetailleerd hoe hij als eerste De Ridderhof binnenging en wat hij daar allemaal aantrof. Toen brak ik.’