‘Ik wil weten waarom ieder mens iets vervelends heeft’

Melle Mobach Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Rhenen, samen met mijn broer Rintse (20) en mijn moeder Erica (50).’

Wat vind je leuk aan jezelf?

‘Ik vind het wel leuk dat ik nooit echt alleen ben, ik kan er altijd wel voor zorgen dat ik iemand heb om mee te spelen. Andere mensen vinden leuk aan mij dat ik goed kan tekenen. Het gebeurt vaak dat ik onder de les even ga tekenen en dat er dan klasgenoten naar me toe komen met complimentjes over wat ik heb gemaakt.’

En wat vind je minder leuk?

‘Ik denk veel aan mezelf. Sommige mensen vinden zelfs té veel. Dat zeggen ze niet direct maar ik merk het wel soms aan mezelf. Dingen als, ‘hoe was je dag’, dat vraag ik weleens, maar misschien niet vaak genoeg.’

Wat is je lievelingsdier en waarom?

‘Ik hou veel van paarden. Honden en konijnen vind ik ook heel leuk. Ik heb ook een hond: Daan. Niet de meest originele naam misschien, ik weet het. Hij was hiervoor van een oud vrouwtje geweest, maar Daan sleurde haar altijd omver als ze hem uit probeerde te laten. Toen hebben wij hem van haar overgenomen. Hij is een labradoodle, heel lief en een beetje een sukkel. Hij loopt tegen kliko’s aan omdat hij denkt dat alles en iedereen wel voor hem aan de kant gaat. Hij denkt dat iedereen altijd aardig is en een koekje voor hem heeft.’

Droom je weleens? En waarover?

‘Ik droom wel vaak, net als de meeste mensen. Ik onthoud mijn dromen alleen niet altijd, van een stuk of twintig weet ik nog waar ze over gingen. In één daarvan was ik met mijn hele familie in een kasteel. Toen wilden ze me verplichten om ervanaf te bungeejumpen! Ik heb geen hoogtevrees, maar ondersteboven hangen aan een touw is nou ook niet heel fijn.’

Wat is iets wat je nu nog niet weet, maar waar je ooit achter hoopt te komen?

‘Ik heb weleens dat ik wil weten hoe alle mensen van de wereld in elkaar zitten. Ik wil wel weten waarom ieder mens iets vervelends heeft, waarom mensen pesten of meelopers zijn. Je zou denken dat je genoeg ervaring hebt om daar niet meer aan mee te doen, als je volwassen bent. Toch is dat niet zo, denk ik.’

Waar ben je over 10 jaar mee bezig?

‘Ik weet in ieder geval wat voor baan ik wil hebben: binnenhuisarchitect. Dat zie ik al helemaal voor me. Ik ga deze zomervakantie naar de zolder verhuizen. Ik heb mijn nieuwe kamer al in een boekje uitgetekend. Ik hoop dat ik over 10 jaar een eigen appartementje heb, met misschien wel een vriend, ofzo.’