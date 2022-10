‘Ik wil op Koningsdag portretten gaan verkopen, dus daarvoor ben ik aan het oefenen’

Lijster-Lidewij Kouwenhoven: 'Ik kook elke dinsdag, dan maak ik steeds iets anders.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Amsterdam met mijn moeder Anneke (49), mijn broer Arend-Jan (15) en mijn kat Rakker (5 in mensenjaren).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Turnen was mijn hobby. Ik speel nu hockey. Ik vind het ook leuk om te skateboarden. Dat doe ik in het weekend of na schooltijd. Ik ben nog niet zo goed, maar ik kan al wel een ollie. Ik teken ook erg veel. Ik wil voor Koningsdag portretten gaan verkopen, dus daarvoor ben ik aan het oefenen. Ik doe ook veel aan waterverven.’

Heb je al vaker iets verkocht op Koningsdag?

‘Ja, op Koningsdag wil ik nooit op vakantie zijn, want dan wil ik geld verdienen. Ik krijg geen zakgeld maar verdien het altijd daarmee. De laatste keer had ik een spel georganiseerd, daar had ik ongeveer 80 euro mee verdiend. Ik denk dat als ik volgend jaar portretten ga maken, ik wel meer kan verdienen.’

Wat is je lievelingseten?

‘Sushi. Ik kook elke dinsdag, dan maak ik steeds iets anders. Als ik kook, kan ik meestal zelf kiezen wat we eten, dus het is altijd iets dat ik lekker vind. De laatste keer heb ik bijvoorbeeld wraps met kip gemaakt.’

Hoe zou je lievelingsdag eruit zien?

‘Als ontbijt zou ik graag zo’n lopend buffet willen zoals je in hotels hebt. Daarna de hele dag skiën, dat lijkt me erg leuk. Voor de lunch wil ik graag wienerschnitzel of kaiserschmarrn (een in stukken gesneden gekaramelliseerde pannenkoek, red.). Dan weer verder met skiën en avondeten met sushi. In de avond zou ik denk ik ook weer willen skiën.’

Wat zou je ideale vakantie zijn?

‘Als ik zelf mijn vakantie mocht kiezen zou ik ook graag op wintersport gaan. We gaan niet elk jaar op wintersport. Toen ik 5 was ben ik begonnen, nu ben ik 11 en zijn we denk ik drie of vier keer geweest. Ik ben pas op mijn 5de begonnen omdat ik mijn ski’s zelf moest kunnen tillen.’

Is er iets dat je graag nog eens mee zou willen maken?

‘Het klinkt gek, maar ik zou graag een keer in zo’n orkaan willen zitten, maar wel om daarna weer veilig te landen. Ik zou dat willen zoals ik het in strips heb gezien, dat je rondjes draait en wordt meegenomen door de wind.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop dat ik dan een beetje geld heb, dat ik een paar leuke vrienden heb en dat ik een baan heb die ik leuk vind. Ik wil niet zo’n baan waarbij je de hele tijd achter een computer zit. Ik zou graag iets met kunst willen doen, iets creatiefs.’