‘Ik wil ook weleens de onderbuik bedienen’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van zijn tv-programma Media Inside: zeven dilemma’s voor columnist en presentator Marcel van Roosmalen (53).

Media Inside of Op1?

‘Media Inside natuurlijk. Gijs Groenteman en ik hadden al lang de droom om een soort Veronica Inside over media te maken. Dat is ons gelukt, vrijdag begint het tweede seizoen, we feliciteren elkaar regelmatig. Wat mij betreft is dit het begin van een mediadominantie. Ik vind sowieso dat Gijs – volgens mij de beste interviewer van Nederland – een dagelijkse talkshow moet krijgen en ik reken op zijn loyaliteit. Ik hoop dat ik als Marcel van Roosmalen-achtige Jan Mulder mag aanschuiven.

‘Gijs is een goede vriend. Dat is begonnen bij een interview. Ik had eens een roman geschreven die door iedereen was afgekraakt. Daarna, in 2006, had ik ineens een bekroond boekje over Vitesse, Je hebt het niet van mij. Gijs vond dat een geweldig boek en dat vond ik een ontzettend goede insteek voor een interview. We hebben tijdens dat gesprek enorm gelachen en daarna spraken we af in cafés, waar we gingen klagen over de media. ‘Wat is dat toch een slechte columnist. En wat is dat een kutprogramma.’

‘Ik heb in 2019 auditie gedaan voor presentator van Op1. Diep in mijn hart wist ik dat ik er niet geschikt voor was. Ik kan wel vragen stellen en ad rem zijn, maar als dat met vragenlijsten en oortjes moet, gaat het fout. Toch dacht ik: misschien kan ik een serieuze kant in mezelf aanboren. Maar de screentest ging heel slecht.’

Betondorp of Wormer?

‘Betondorp. In die Amsterdamse wijk woonde ik vijf jaar geleden en daar zijn de mensen tenminste geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt, lezen ze kranten.

‘We hebben nu een prachtig huis in Wormer, de kinderen rennen van de tuin naar de speelplaats, maar ik weet ook wel waarom het niet zo duur was. Omdat het daar staat. Eva (zijn vriendin Eva Hoeke, Volkskrant-columnist, red.) zegt vaak tegen me dat ik in mijn columns in NRC niet zo over Wormer moet zeiken. ‘Zo maken we nooit vrienden.’ Maar het is een verloren strijd.

‘Als ik tegen mijn kinderen roep, staat meteen op Facebook dat ik tegen ze schreeuw. Dat vind ik al irritant. Het enige wat bij die mensen aanslaat, is VI. Hun gevoel voor humor is vrij beperkt. Op de radio kreeg ik vorig jaar een onverwachte vraag. ‘Marcel, hoe vind jij corona in Wormer?’ Toen zei ik: ‘Nou ja, als het toeslaat, dump ze maar in het Zwet.’ Waarop een dorpeling me bij de bakker aanspreekt. ‘Ik laat me niet door jou vermoorden.’ ‘Meneer, het is een grapje.’ ‘Grapjes, daar houd ik niet van.’ ‘Nee, dat weet ik, maar ik doe jullie niets aan.’

(De volgende tien minuten van het gesprek is de recorder uitgevallen.)

‘Je mist maar tien minuten, maar het waren wel tien essentiële minuten, waarin ik tot de kern gekomen ben van Wormer. Jammer.’

Studio Voetbal of Veronica Inside? (1)

(Steekt kort middelvinger op) ‘Wat jij een dilemma noemt, is eigenlijk een kutvraag.’

‘Ik wil graag uitstralen dat ik loyaal ben naar beide. Ik vind Sjoerd van Ramshorst een geweldige presentator voor Studio Voetbal. Mijn column voor dat programma, ‘De korte corner’, is toch een soort jongensdroom. Van jongs af aan kijk ik Studio Sport.

‘Maar deze sportzomer lieten ze anderen columns schrijven, dus heb ik stukjes voorgelezen bij De Oranjezomer, de zomervariant van Veronica Inside. Ik wilde ook weleens de onderbuik bedienen en vind VI echt een legendarisch tv-programma, ook al verkondigen ze niet altijd mijn mening. Het heeft voor zoveel ophef en gedoe gezorgd, over twintig jaar praten we er nog over. Ik denk ook dat ze bijvoorbeeld in het racismedebat een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij voerden discussies op tv zoals die ook in kantines worden gevoerd.’

Marcel van Roosmalen Beeld Frank Ruiter

Roem of geld?

‘Roem of geld? Roem en geld. Geen roem zonder geld alsjeblieft, dat heb ik gehad. ‘O wat een leuk boekje over Vitesse.’ ‘O wat een leuke reportage in de Intermediair.’ Ik kon de huur amper betalen. Maar alleen geld vind ik ook te goedkoop.

‘Tijdens een talkshow in Den Bosch zei journalist Jan Tromp eens tegen me dat hij me zo versnipperd vond. ‘Je doet overal iets.’ Ik zei: ‘Ja, ik ben freelancer, dan ben je versnipperd.’ Ik doe niet voor de lol allerlei dingen. Ik wil gewoon in leven blijven. En ik wil weg uit Wormer.

‘Ik heb de indruk dat het nú moet gebeuren in mijn leven, maar daardoor zeg ik soms tegen te veel dingen ja. Ik was niet echt tevreden met mijn rol als plant in De Vooravond. Ik wilde graag een weekafsluitende column op televisie en had daar op verzoek een voorstel voor geschreven en naar de juiste mensen gemaild. Een van hen kwam ik tegen op het station Hilversum Mediapark. Een heel aardige man, maar hij had mijn mails niet beantwoord, dus ik besprong hem.

‘Dezelfde dag werd ik gebeld. Of ik als plant of als theepot in zes zinnen De Vooravond wilde bespreken, aan het einde ervan.

‘Bij de evaluatie, een paar maanden later, zei ik dat ik niet wist of ik door wilde, ook omdat veel mensen ‘plant’ tegen me zeiden. Ik zei voor de grap dat ik misschien wel verder wilde als pratend schilderij of pratende hond. Toen keek ik naar de hond van de eindredacteur. Waarop zij zei: ‘Jos op televisie? Dat vind ik wel heel leuk.’

‘Maar dat was natuurlijk ook raar, ik mocht bovendien niet echt kritisch zijn op de gasten van het programma. Het maakt natuurlijk ook nul indruk wat een hond of plant ergens van vindt. Dus ik wist al snel: als ik terugkom, dan als mezelf. Ik ben komend seizoen te druk, maar voor daarna houd ik me aanbevolen.’

Studio Voetbal of Veronica Inside? (2)

‘Normaal remt je omgeving je af als je een column schrijft, maar bij De Oranjezomer loopt achter de schermen een ander soort mensen rond. Daar is het: ‘Nou Marcel, wie gaat er vandaag door de gehaktmolen?’

‘Ik had gezegd: ‘Hak Jack van Gelder in stukken, verwerk hem in spaghetti carbonara en laat het opeten door Johnny Heitinga.’ Er waren mensen die dat letterlijk namen, die er van overtuigd waren dat ik echt Jack van Gelder in stukken wilde hakken.

‘Ook bij mijn radiocolumn in De Nieuws BV overdrijf ik weleens. Maar ik vind mezelf, ondanks mijn versprekingen, er wel goed in om via Radio 1 het land toe te spreken. Het is toch geweldig om dan te zeggen: ‘U gaat allemaal dood.’ Ze zenden het gewoon uit.’

Fictie of non-fictie?

‘Non-fictie. Maar in mijn columns en reportages verdraai ik de werkelijkheid graag een beetje. Met citaten ben ik best zorgvuldig, maar ik trek wel met liefde van alles uit zijn verband. Jij vraagt mij net of ik twee drankjes wil bestellen. Ik had in mijn stuk daarvan gemaakt: ‘Meneer nam de vrijheid om twee drankjes te bestellen.’

‘Als ik in een reportage opschreef dat iemand kalend was, wist je al: die wordt boos. Dus deed ik het omgekeerde. Ik schreef dan: ‘Hij streek door zijn haar.’ Of: ‘Zijn haar zat in een scheiding.’ Daar hoorde je nooit wat over.

‘Voor het boek Nederland onder het systeemplafond ging ik met fotograaf Jan Dirk van der Burg door heel Nederland naar discussieavonden. Dan laat ik de delen waarin het wél goed gaat met liefde weg. Het gaat toch om het moment dat de projector het even níét doet. Ik voel me daar tegenover die mensen niet lullig over. Als je op een podium gaat staan, ben je wat mij betreft vogelvrij.

‘Ik heb wel enige spijt van hoe ik mijn vader heb omschreven in columns. Hij was natuurlijk meer dan alleen een saaie ambtenaar. Die kant heb ik uitvergroot, het is mijn waarheid, maar mijn broer, met wie ik sporadisch contact heb, heeft een totaal andere visie op hem en was daar niet gelukkig mee. Ik schrijf ook nog maar zelden over mijn demente moeder. Andere stukken die ik over mijn omgeving schrijf, lees ik voor aan Eva, want ik heb soms niet door waar mensen aanstoot aan nemen.’

Cynicus of romanticus?

‘Allebei. In Arnhem, waar ik ben geboren, is de levenshouding: dit wordt niks. Toen ik mijn eerste baan kreeg, bij HP/De Tijd, was het eerste dat mijn vader zei: houd er rekening mee dat ze je gaan ontslaan. Ik zeur ook vaak. Ik vind dit geen mooie zomer, maar als straks de zon schijnt, vind ik het warm.

‘Tegelijkertijd ben ik een romanticus. Ik wil nu eigenlijk naar dezelfde plek op vakantie als waar ik vroeger met mijn ouders heen ging, Wilderswil in Zwitserland. Als ik vrienden van vroeger zie, heb ik meteen de neiging om veel met ze te willen doen.

‘Maar ik ben dus ook cynisch over alles. Ik vind mensen die zich op tv drukmaken over dingen al snel hypocriet. Ik zeg natuurlijk ook van alles op tv, maar op de een of andere manier vind ik dat niet hypocriet. Ik vind het ook storend als mensen zeggen dat ik overal met mijn mening te zien en te lezen ben. Ik zie het zelf als een gesamtkunstwerk.’

Het tweede seizoen van Media Inside begint op vrijdag 13 augustus om 21.20 uur bij BNNVara op NPO 3.

Cv Marcel van Roosmalen 1968 10 februari geboren in Arnhem 1989-1995 Afgebroken studies Nederlands, geschiedenis, educatie & cultuur, School voor Journalistiek 1995-1996 Vervangende dienstplicht bij het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum (NBLC) 1998-2003 Journalist HP/De Tijd 2002-nu Publiceert 22 boeken 2003-nu Freelancejournalist 2006 Wint met Je hebt het niet van mij de Nico Scheepmakerbeker voor het beste sportboek van het jaar 2011-nu Columnist NRC, drie keer per week 2016-nu Columnist De Nieuws BV 2018-nu Podcast De krokante leesmap, met Roelof de Vries en Noortje Veldhuizen 2019-nu Columnist Studio Voetbal 2020-nu Levert commentaar als plant en hond in De Vooravond 2021 Columnist De Oranjezomer 2021-nu Tv-programma Media Inside, met Gijs Groenteman Marcel van Roosmalen woont met Eva Hoeke en hun drie kinderen in het Noord-Hollandse Wormer.