‘Ik wil niet op verkansie’, sprak het kind met trillende lip

In het Bellamyplantsoentje zat ik te kijken naar de spelende kinderen in de fontein en te luisteren naar twee moeders van achter in de dertig. Ze dronken koffie met croissants van de bakker om de hoek.

De ene, een in wit linnen geknoopte struise blondine met een daadkrachtige kaaklijn, klaagde over een ‘overdracht’ die nog moest plaatsvinden vóór de vakantie. De ander knikte begrijpend. Zij had een guitig pierrot-gezichtje met de ogen van Audrey Hepburn en een zwangere buik onder een geruite houthakkersbloes.

‘Nou ja, dus dát’, besloot de blondine gemelijk. ‘En jij?’ De pierrot legde haar handen op haar ronde buik. ‘Ik zie best op tegen de vakantie’, zuchtte ze. ‘ We gaan zaterdag al. Vins wil het in één keer rijden, en het is helemaal bij Perpignan. Een roteind... ha snuit, wil je een croissantje?’ Dat laatste tegen een meisje van een jaar of 7 dat kwam aanlopen.

Landerig knabbelde het kind aan de croissant. ‘En ik moet nog zoveel doen’, vervolgde haar moeder. ‘Al die wassen nog draaien en zooi bij elkaar zoeken... ik wou nog een hangmat kopen... Vins heeft nota bene Dennis en Tamara te eten gevraagd vanavond. Nou, ik doe maar gewoon sushi dan, met dit weer...’

‘Tuurlijk, je zou wel gek zijn’, beaamde de blondine.

‘Ja toch?’, hernam de pierrot. ‘Niet zo kruimelen, snuit... nou, ga maar lekker spelen met Max, in de fontein... o, en ik moet de hond nog naar mijn moeder brengen, in Uithoorn. Dat gaat me een halve dag kosten, want ze wil best iets voor me doen, maar alleen als ze een paar uur aan mijn kop mag zeiken. Maar goed, voor die hond is het heerlijk daar... wat is er, snuit?’

‘Gaat Basja niet mee op verkansie?’, piepte het kind gealarmeerd. De pierrot rolde met haar ogen naar de blondine. ‘Nee, snuit, Basja gaat naar oma Kiki’, zei ze. ‘Het is helemaal niet leuk voor Basja, zo lang in de auto. En honden mogen niet op het strand, in Frankrijk. In Uithoorn kan hij lekker buiten rennen. Kom, ga nou spe...’

‘Ik wil ook niet op verkansie’, sprak het kind met trillende lip. ‘Ik wil mee naar oma Kiki, met Basja, want verkansie duurt altijd zo lang en dat vind ik helemaal niet leuk...’ Er druppelde een traan over haar wang.

De pierrot rolde nogmaals met haar ogen en gromde tegen de blondine: ‘Ik snap gewoon echt niet meer waar ik het elke keer weer voor doe, die kutvakantie. Snap jij het?’

De blondine schudde langzaam haar hoofd. Het kind snikte.