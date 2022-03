‘Ik wil niet meer continu op de barricaden staan, het is vermoeiend om jezelf te herhalen’

Clarice Gargard Beeld Frank Ruiter

Humor of ernst?

‘Veel mensen denken dat ik niet grappig ben. Maar ik ben fucking grappig! Ik begrijp het wel, hoor. Ze kennen mij als columnist bij NRC die over serieuze thema’s schreef: sociale ongelijkheid, racisme, klimaatverandering en (anti-)kapitalisme. Maar als je lang midden in een maatschappelijk debat zit, wordt dat op een gegeven moment te veel. Ik wil niet meer continu op de barricaden staan. Het is ook vermoeiend om jezelf steeds maar weer te herhalen.

‘Anderhalf jaar geleden hadden Hasna El Maroudi en ik Nederland, we moeten het hebben over racisme voor de VPRO gemaakt. Daarvoor voerden we een serie gesprekken. Dat was interessant en het werd goed bekeken, maar we zagen het niet zitten om het alleen maar over theorie of trauma’s te hebben. We dachten: hoe kunnen we het onderwerp ook leuk maken voor onszelf?

‘Met satire en humor, misschien wel de ideale vorm. Als racisme je overkomt is dat vaak ronduit absurd. Je verwacht het misschien niet, maar vaak denk je dan: dit is eigenlijk óók heel grappig. Waarom behandelt iemand je zo? Dat slaat toch nergens op?

‘Bij Seef Spees gaat een groep willekeurige Nederlanders van kleur in therapie en dat wisselt af met de meest absurdistische sketches over geld, familie, liefde en relaties. Zo kunnen we op een speelse en ontregelende manier de Nederlandse samenleving analyseren, uitdagen en bekritiseren.

‘Maar het is ook gewoon lachen. Een combinatie van inhoud, zwarte humor, satire en rare internetcultuur. Geïnspireerd door komedieshows waar onze generatie mee is opgegroeid: The Daily Show, Key & Peele, Chewing Gum en Fleabag.

‘We wilden dat doen met een jonge generatie makers met een verschillende achtergrond. Met acteurs zoals Soundos el Ahmadi en Romana Vrede, maar ook met rappers en influencers. Samen zijn we de cultuurmakers van deze tijd. Belangrijk was dat Giancarlo Sánchez, bekend van Mocro Maffia, Ares en Horizon, de regie op zich nam. Hij maakte Joardy Season en had dus al veel ervaring met het regisseren van absurdistische humor.

‘Ik denk dat Giancarlo aanvankelijk dacht — of misschien nog steeds denkt: ‘jullie zijn toch van die woke mensen?’ En wij over hem: ‘Jij bent helemaal niet uitgesproken! Je doet vooral entertainment!’ Haha. Het is goed om elkaar zo uit te dagen, over vooroordelen heen te stappen en te zien dat je goed kunt samenwerken als je verschillend bent en jezelf niet te serieus neemt. We waren op die manier als crew eigenlijk een goed voorbeeld voor de samenleving als geheel.’

Stereotypen: wel of geen grapjes over maken?

‘Ja, natuurlijk wel. Stereotypen bestaan en daar mag je om lachen. Alleen ze mogen niet ‘de’ waarheid worden. Met humor proberen we daar een beetje tussen in te schipperen. Bovendien hebben we telkens bedacht: waarom is dit wel of niet grappig? Gewoon een groep mensen uitlachen, met platte humor, is niet leuk. Er moeten slimmigheidjes in zitten; je wil ergens aan refereren.

‘Het hielp daarbij dat we de afspraak hadden dat er fouten mochten worden gemaakt. En als iemand iets niet vond kunnen, kon dat ook gezegd worden. Maar we moesten de grenzen leren kennen door ze op te zoeken. We hebben heel foute, slechte dingen bedacht. Dat we dachten: ‘Waar komt dit vandaan? Dat is echt duister.’

‘Zo zat er een sketch in de pilot, waar ik een beetje moeite mee had. Het ging over een stelletje: een zwart meisje en een witte jongen. Ze kwamen bij zijn ouders thuis terwijl er net een Black Lives Matter-protest was geweest. Toen ontvingen zijn ouders haar met taart: gefeliciteerd! Heel awkward. Zij dacht: waarom doen ze zo raar? Vervolgens gingen ze ook nog voor haar zingen. Ik ben niet jarig, zei ze. Op een gegeven moment ging het steeds verder en ontstond er ruzie. Uiteindelijk werd het meisje weggestuurd door haar vriend. Dat was niet grappig meer. Dat was echt. Als het te dicht op de waarheid zit, is het niet meer leuk.

‘Het kan zijn dat mensen straks zullen zeggen: dit geeft een slecht beeld van ons. Daar hebben we het van tevoren over gehad. Als er goed onderbouwde kritiek komt, zullen we zeggen: shit, daar hadden we niet over nagedacht, we nemen het mee. Wat kan je nog meer doen? Uiteindelijk is het satire. Maar ik ga niet liegen: we zullen met spanning de reacties volgen.’

De gemiddelde Nederlander zonder migratieachtergrond: conservatief of tolerant?

‘Nederland is gewoon best wel een conservatief land. Of dat nou op sociaal of economisch vlak is. Kijk hoe lang de fucking VVD en CDA hier al aan de macht zijn. Hoe er gestemd wordt, al een decennium lang. Dat is absurdistisch in zichzelf: er gaat van alles mis, maar we blijven dezelfde partijen kiezen.’

Optimist of pessimist?

‘Ik ben niet te spreken over hoe het momenteel gaat. Vaak zetten we twee stappen vooruit, maar ook weer één terug. Je ziet verschuiving in denken over Black Lives Matter, Zwarte Piet en institutioneel racisme. Maar er zitten óók anti-democratische en radicaal-rechtse partijen in de Tweede Kamer. Qua klimaat: de Urgendazaak markeert een waterscheiding. Maar hoe serieus neemt de staat dat nou?

‘Uiteindelijk ben ik geen pessimist, ik geloof in verandering. Alleen: het gaat me niet snel genoeg. En soms lijken we in een vicieuze cirkel te zitten. Dat merk je ook aan het feit dat abortus opnieuw op de agenda staat. Ongelooflijk, maar blijkbaar moeten we sommige waarden steeds opnieuw bevechten. Soms denk ik: zullen fundamentele rechten eeuwig bevochten moeten worden? Komt er wel een moment dat we uit gestreden zijn?’

Beeld of papier?

‘Ik heb altijd al filmmaker willen worden. Eigenlijk ben ik per ongeluk op de opiniepagina’s en in de columnistiek beland. Daar heb ik me ijverig in gestort (Gargard schreef ook het boek Drakendochter en richtte het intersectionele feministische mediaplatform Lilith op, red.).

‘Maar het mooie aan audiovisuele media is dat je meer flexibiliteit en vrijheid hebt. Je hoeft niet in een paar woorden het antwoord te hebben. Dat kan niet als columnist.

‘Ik had daar gewoon even geen zin meer in. Ik ben verveeld geraakt. Ik wil mezelf als maker continu opnieuw uitvinden. Begrijp me niet verkeerd: als je iets heel goed kan of leuk vindt, moet je ermee doorgaan. Sheila Sitalsing moet vooral Sheila zijn, obviously. Maar dat is niet hoe ik in elkaar steek.’

Wel of niet uitgekeken op Nederland?

‘Ik heb gewoond in Liberia en de Verenigde Staten, maar ik heb hier in Nederland mijn leven opgebouwd. Het is hier bekend: ik heb vrienden, een huis en comfort. In de Verenigde Staten heb ik dan weer veel familie. Ook zijn bepaalde gesprekken en thema’s, bijvoorbeeld over racisme, daar veel verder dan hier. Ik haal er inspiratie uit. Maar het is een bizar tegenstrijdig land. Het conservatisme hier is weer niks vergeleken met daar. Mijn familie komt uit Liberia. Het klimaat is daar aantrekkelijker. Maar er is ook veel armoede.

‘Ik ben een mix van al die culturen. Mijn uitgangspunt is: we hoeven niet te kiezen. Je bent niet het één of het ander. Ik vind geen enkel land perfect, ik neig er eerder naar om op verschillende plekken tegelijk te wonen. Dat ik af en toe heen en weer ga.

‘Op een gegeven moment heb ik Nederland wel een beetje uitgespeeld, denk ik. Dan zal ik behoefte hebben aan iets nieuws. Aan andere impulsen.’

In 2018 kreeg je te maken met bedreigingen en duizenden haatberichten nadat je een livestream had gemaakt van een protest van Kick Out Zwarte Piet. Trauma of afgesloten hoofdstuk?

‘Daar kan je niet zomaar naar vragen, hè. Een beetje trauma’s opporren. Laat ik het zo zeggen: ik ben niet om die reden gestopt als columnist bij NRC.

‘Ik hou ook van reuring. Het is mooi om dingen open te breken. Of dingen net iets anders te doen dan anderen. Die karaktertrek zie je terug in alles wat ik maak. Waar wezenlijke gesprekken plaatsvinden, is ook wrijving. Maar je moet elkaar en bepaalde grenzen wel respecteren.’

Lachend: ‘Als ik me door bedreigingen liet tegenhouden was ik ook wel wat anders gaan doen dan Seef Spees. Ik denk dat dat ook shit gaat opleveren.’

Seef Spees is vanaf maandag 28 maart vier weken lang te zien tussen 21:25 en 22:00 uur op NPO 3.

Clarice Gargard, CV:

3 maart 1988 Geboren in Philadelphia, de Verenigde Staten

1992 Komt naar Nederland, groeit op in Purmerend en Middelie

2010-2014 School voor Journalistiek in Zwolle

2008-2016 Maker en redacteur van radio- en televisieprogramma’s voor SALTO, MTNL, AT5, NTR en BNNVARA

2017-2021 Columnist NRC Handelsblad

2019 Medeoprichter Lilith Magazine, online feministisch mediaplatform

2019 VN Vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland, spreekt Algemene Vergadering toe

2019 De waarheid over mijn vader (BNNVARA), regisseur Shamira Raphaëla wint met haar film Het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire

2019 Black Achievement Award, categorie Mens en Maatschappij

2019 Publicatie boek Drakendochter (Arbeiderspers).

2020 wint Emma Goldman Snowball Award vanwege inzet voor feminisme

2022 Satirische sketchserie Seef Spees, bedacht met Hasna El Maroudi. Regisseurs: Giancarlo Sánchez, Fadua El Akchaoui en Michael Middelkoop. Acteurs: Soundos El Ahmadi, Noraly Beyer, Romana Vrede.