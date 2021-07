‘Ik wil niet graag opscheppen. Dat vind ik niet cool’

Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn mama Marijke (44), papa Pepijn (48) en mijn kat Peter (1,5) in Rotterdam. Peter is een oranje met gele kater. Hij is heel speels en houdt van knuffelen. Dan komt hij aangerend en gaat hij kopjes geven. Soms bijt hij zachtjes in mijn oor.’

Waar word jij blij van?

‘Van gamen en met vrienden afspreken. We voetballen, lummelen en spelen soms verstop-tik. Daar ben ik best goed in. Bij verstop-tik moet je je verstoppen en de zoeker moet tikken. Als de zoeker je vindt, moet je wegrennen en de zoeker kwijtraken. Dat lukt door bijvoorbeeld tussen auto’s te gaan zitten.’

Wat is je lievelingseten?

‘Sushi- en risottoballetjes van mijn vader. In de sushi gaat zeewier, rijst en zalm of komkommer. Dat kan elke keer anders zijn. We eten het niet vaak, want we hebben bijna nooit vis in huis. Soms help ik bij het maken van de risottoballetjes. Ik maak de balletjes en papa kookt ze. Het bestaat uit een bal die een beetje crunchy is en er zit kaas in. Als je het kookt, dan smelt die kaas.’

Wat vind je echt niet leuk?

‘Dat is een moeilijke... O ja, als er trefbal wordt gespeeld in teams op school. Je wordt elke keer afgegooid en als je afgegooid bent, moet iemand de bal vangen. Dan is die andere af en kun jij er weer in. Maar niemand vangt die bal. Het duurt dan heel lang, want je mag alleen meekijken.’

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen?

‘Gisteren was ik met mijn vriend Kostek aan het voetballen en toen schopte ik de bal heel langzaam. Ik scoorde en hij had hem letterlijk gewoon niet. Kostek moest er zelf ook om lachen.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn?

‘Een kat, omdat ik heel graag wil dat ik heel hoog kan springen. Als ik hoog zou kunnen springen, zou ik goed flips en salto’s kunnen doen.’

Heb je een hobby?

‘Freerunnen. Dat doe ik elke woensdag. Ik kan heel veel flips: kick the moon, backflip en frontflip. Bij een backflip doe je een salto achteruit en bij de Kick the moon ren je naar voren en maak je dan een backflip. Het leukst vind ik de backflip, want het voelt alsof je heel even in de lucht vliegt. Je doet een soort koprol in de lucht.’

Waar ben je trots op?

‘Eigenlijk niks... Nou, ik ben wel ergens trots op, maar dat is niet iets om gelijk te vertellen. Ik wil niet graag opscheppen. Dat vind ik niet cool en daarom wil ik het zelf ook niet doen.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik ben in ieder geval youtuber en ben bijna de hele dag zonder mama en papa. Ik heb dan een eigen plekje en ga met mijn vrienden spelen, gamen of een video lenen.’