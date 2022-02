‘Ik wil mijn vrouw niet herinneren zoals ze in die laatste drie maanden was’

Beeld Krista van der Niet

Iris Bakker (57, grimeur en stylist) overleed op 14 december 2018 aan de gevolgen van een melanoom. Ze was getrouwd met Jacco Post (55, producer van branded content en events) met wie ze twee kinderen had: dochter Sam (25, student geneeskunde) en zoon Tobias (23, student business administration).

Jacco: ‘Op een zondagochtend in 2011 zat ik aan de borsten van mijn vrouw toen ik een bobbeltje voelde. ‘Wat is dit?’, vroeg ik. Waarop zij antwoordde: ‘Dus jij voelt het ook.’ Maandagochtend naar de huisarts en donderdag het hele rondje in het OLVG: mammografie, echo, punctie. Het borstkankerspektakel was begonnen. Eerst een operatie, daarna bestralen in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en vervolgens chemo en hormoontherapie. De prognose was goed, de borstkanker is nooit meer teruggekomen. Ik had er vertrouwen in, Iris niet. Zij is zeven jaar lang bang geweest.

Op 23 september 2017 gaven we een groot feest. Ik werd 50, zij was een aantal jaar daarvoor 50 geworden, en dat vierden we samen. We hadden elkaar in 1994 leren kennen tijdens de opnamen van de kinderserie Dag juf, tot morgen. Zij deed de make-up, ik was belichter. Ik vond haar bloedmooi, zij vond mij grappig. Na de serie gingen we op reis naar Thailand en Sulawesi, daarna kregen we achterelkaar een dochter en een zoon. Ik had me in mijn leven nog nooit zo veilig gevoeld als bij haar.

Jacco Post en Iris Bakker. Beeld Privéfoto

Vlekken

Iris had vaak last van blaasontsteking. Toen ze het in de zomer van 2018 liet onderzoeken, vonden ze een heel klein bultje in haar blaas, een speldenknopje. Het leek niet zorgelijk, maar ze wilden het toch verwijderen. Op 14 september werd het bultje tijdens een poliklinische operatie weggebrand. De volgende dag kregen we te horen dat op de CT-scan een vlek op de lever te zien was. Diezelfde week ontdekten ze ook een vlek op de long. Vlek op de blaas, op de lever, op de long. Iris werd steeds banger.

Op zondag 23 september, exact een jaar na ons grote feest, hielp ik mijn dochter met verhuizen. Ik stond voor haar deur in Amsterdam-West toen mijn zoon belde dat mama was gevallen. Tijdens een telefoongesprek met haar zus was ze met haar hoofd op het tv-meubel in de woonkamer terechtgekomen. Ik was eerder thuis dan de ambulance. Iris was in de war, er was iets helemaal mis met haar geheugen. Ze had opeens een kortetermijngeheugen van drie minuten. Wij dachten dat het door die val kwam, door de klap op haar hoofd, maar dat was niet zo.

Diagnose

Twee weken later kwam de diagnose. Ze had meningitis carcinomatosa, uitzaaiingen in het hersenvlies. Inmiddels wisten ze ook dat de primaire tumor een melanoom moest zijn. Ze hadden geen idee waar het zat en dat deed er ook niet meer toe: ze zeiden meteen dat ze dit niet zou overleven. De boodschap drong wel tot Iris door, maar het beklijfde slechts drie minuten. Gedurende het gesprek wist ze al niet meer wat ze daar deed en waar het over ging. Ik heb het verhaal wat haar mankeerde wel negenhonderd keer aan haar verteld, totdat mijn zoon zei: ‘Papa, doe mama en ons een plezier en houd er alsjeblieft mee op.’

Eén van de voor haar gelukkige bijwerkingen was het afvlakken van haar gevoel. Ze heeft nauwelijks gehuild en kon er makkelijk over praten, want er was een grote afstand tot haar emoties ontstaan. Als vrienden vroegen hoe het met haar ging, zei ze: ‘Ik ga dood, dat is best wel kut. Wil je een glaasje wijn?’ Ik wilde heel graag met Iris bespreken hoe het nu allemaal verder moest, maar omdat ik elke drie minuten weer opnieuw moest beginnen kon dat helemaal niet. Ik wilde alles voor haar doen, haar op de meest comfortabele en waardige manier begeleiden. Totdat een vriend van me, hij is notaris, zei: ‘Je vergeet twee mensen.’ Ik antwoordde dat het welzijn van Iris op dit moment het enige belangrijke was en dat alles voor haar moest wijken. ‘Nee’, zei hij, ‘Iris is er straks niet meer. Jij moet straks door met je kinderen.’ Vanaf dat moment heb ik mijn best gedaan om Sam en Tobias overal bij te betrekken.

Thuiszorg

Iris had geen inkomen meer, we hadden twee studerende kinderen, dus ik moest wel werken om mijn eigen bedrijf overeind te houden. Maar Iris kon niet meer alleen thuis zijn. Te pas en te onpas stond ze beneden in de gang met haar jas aan en de make-upkoffer in haar hand: ‘Ik ga naar de set.’ Fysiek was ze ijzersterk, ze had altijd heel gezond geleefd, maar mentaal ging ze heel hard achteruit. Omdat ze terminaal was, kregen we volledige thuiszorg. Er kwam een Surinaamse dame om op haar te passen. Terwijl ik aan het werk was, schoot Iris een foto uit de heup die ze naar mij appte met de vraag: ‘Wat doet die vrouw hier?’

Toen ik op 4 december van mijn werk thuiskwam, zat ze apathisch in haar hoekje op de bank met wit schuim op haar mond. De thuiszorg vertelde dat iemand chocolade had meegenomen voor Sinterklaas. Iemand anders had zeep cadeau gegeven. Ik vond een brok zeep en zag dat ze er een hap uit had genomen. In blinde paniek zette ik haar in de auto. Ik reed met een noodgang naar het AVL, het werd een dodenrit over de ring. In het ziekenhuis aangekomen zeiden ze dat ze helemaal niks konden doen. Ik moest verschrikkelijk hard huilen. Ik dacht dat ik het allemaal goed deed. Het medisch team besloot te stoppen met de medicijnen omdat het niet meer in het belang was van Iris. Ze viel om 9 uur ’s avonds in slaap en omdat ze de dagen erna niet meer wakker werd, besloten we haar naar huis te halen om te sterven. Ze lag in een ziekenhuisbed midden in de woonkamer. Ik was dag en nacht bij haar.

Onwaardig

Het heeft tien dagen geduurd voordat ze overleed. Ze had een ijzersterk hart, waardoor haar lichaam het extra lang volhield. Versterven is het smerigste wat er is. Onwaardig. We hadden de pech dat we een huisarts hadden die zich hierin passief opstelde. Ik neem niemand iets kwalijk, maar zo had het niet gemoeten. Iris was enorm schoon op zichzelf en dit had ze niet gewild. Nadat we op vrijdagavond met z’n drieën een film hadden gekeken, ging ik even naar het toilet. Op dat moment gebeurde het. Tobias rende naar beneden en beukte op de wc-deur. Gelukkig was Sam bij Iris en ze hield haar moeder stevig vast toen ze overleed.

Ik wil mijn vrouw niet herinneren zoals ze in die laatste drie maanden was. Gelukkig heb ik genoeg mooie beelden van de 24 jaar ervoor. Ik wilde zo graag oud worden met haar. Na haar overlijden lukte het me niet haar telefoon te openen. ‘Weet je de pincode niet?’, vroeg Tobias, en hij toetste het zo in. ‘Hoe weet jij dat?’, vroeg ik verbaasd. Waarop Tobias antwoordde: ‘Dat is het jaar dat ze had gehoopt te halen.’ Die pincode bleek ze al ingevoerd te hebben op het moment dat ze borstkanker kreeg. Ze heeft altijd gedacht dat het terug zou komen, alleen hoopte ze dat het veel later zou zijn. De pincode was 2042.’