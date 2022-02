‘Ik wil mijn vrijheid niet opgeven om me veilig te voelen’

Monika Diezenberg, visagie Ed Tijsen. Beeld Harmen Meinsma

Monika draagt een baljurk op de foto en ze doet al vijf jaar mee aan ballroom-competities in binnen- en buitenland. Veel mensen denken dan aan stijldansen, maar dit zijn shows voor lhbti’ers die vaak nergens anders erkenning krijgen. Ze paraderen over de runway in uitbundige creaties, krijgen punten in uiteenlopende categorieën en voguen zich een weg naar de trofee. Monika vertegenwoordigt The House of Vineyard, dus in die scene staat ze bekend als Monika Vineyard. Ze is de ‘dochter’ van huismoeder Amber Vineyard, die ballroom vanuit de VS naar Nederland haalde.

Monika werd dertig jaar geleden geboren als Max Diezenberg. Sinds kort gebruikt ze haar artiestennaam ook privé. ‘Mijn ouders moeten daar nog aan wennen.’ Max heeft ze achtergelaten in Gemert, waar ze opgroeide. In Rotterdam vond Monika zichzelf. Ze werkt daar parttime bij een schoenenwinkel, maar is het liefst creatief bezig. Monika is ook afgestudeerd filmmaker en werkte in de productie. Dat was niets voor haar, ze wil nu haar identiteit verder onderzoeken in multimediale kunstwerken.

Hoe label je jezelf?

‘Ik heb altijd gedatet met mannen, dus het label homo lag voor de hand. Maar ik gebruik nu verschillende labels, omdat het allemaal fluïde is. Queer omdat ik buiten de norm val op het gebied van mijn genderidentiteit en seksualiteit. Ik sta nu open voor daten met andere genders, niet alleen met mannen. Ik ben daarnaast transgender, omdat ik geboren ben als man, maar dat niet ben. En ik wil fysieke stappen ondernemen om minder mannelijk over te komen. Maar anderzijds voel ik me niet een vrouw, dus ik label mezelf ook vaak als non-binair.’

Hoe verliep je coming-out?

‘Mijn ouders en oudere broer zijn vrij ingetogen, maar ze hebben mij altijd vrijgelaten in hoe ik me uitte. Ik droeg als kind al jurken en maakte kleding van theedoeken. Ik trok me nooit zoveel aan van wat anderen vonden, tot ik naar de middelbare school ging. Gemert was niet een ruimdenkend dorp. Dus ik noemde mezelf emo (een subcultuur waarin punk met pop wordt gemengd, red.), zodat al die roze kleding gewoon een stijl was – en niet per se gay. Ik heb wel bewust gewacht met mijn coming-out tot ik 18 werd, van school ging en op kamers ging wonen in Rotterdam, waar ik eindelijk mezelf kon zijn.

‘Toen ik kort daarna mijn eerste vriendje kreeg, kon ik mijn coming-out concreet maken. Zo van: ik woon nu in de grote stad, heb een vriendje en dit is hoe mijn leven er nu uitziet. Ik wilde het luchtig houden. Mijn tweede coming-out, een jaar of vijf geleden, deed ik ook pas toen ik een woord had voor wie ik ben. Ik heb mijn moeder toen uitgelegd wat non-binair is en hoe ik dat ervaar. Verder heb ik gezegd dat ze kon googelen welke bekende mensen ook non-binair zijn.’

Wat is de grootste hindernis die je hebt overwonnen?

‘Ik zou het liefst vandaag nog beginnen met de hormoonbehandeling, maar ik sta op de wachtlijst van de genderpoli van het VU-ziekenhuis, wat jaren kan duren. Ik moet allerlei stappen doorlopen, en iemand anders moet bepalen of ik wel transgender genoeg ben. Maar ik denk hier al mijn hele leven over na en doe dit niet voor mijn lol. Het is zwaar om genderdysforie te ervaren. Ik haat het als ik een baard in de spiegel zie, of mensen mij in de winkel als man aanspreken. Het liefst zou ik dat allemaal negeren, maar dat lukt niet.’

Welke vooroordelen storen je het meest?

‘Ik krijg best vaak opmerkingen naar mijn hoofd. Laatst riep iemand nog: vage homo. Dat zie ik niet eens als een aanval, diegene begrijpt gewoon niet hoe hij mij moet zien. Maar als ik mij ’s ochtends aankleed, houd ik me niet in. Ik wil mijn vrijheid niet opgeven om me veilig te voelen op straat.’

Met welke groep voel je je het meest verbonden?

‘In ballroom worden mensen zoals ik niet alleen geaccepteerd, maar ook gevierd. Ik kwam er toevallig mee in aanraking tijdens een feestje in een Rotterdamse club, toen ik even in de andere zaal ging kijken. Daar zag ik extravagant geklede mensen die over een runway liepen en door het hele publiek werden toegejuicht. Er hing echt een andere energie in de lucht. Ik had alleen nog Paris Is Burning gezien, een documentaire over de New Yorkse ballroomscene eind jaren tachtig. Ik heb vervolgens een jaar lang lessen gevolgd bij Amber Vineyard en leerde om mezelf te laten gaan. Ballroom is niet alleen dans, maar een expressie van alles wat je hebt meegemaakt.

‘Ik heb ballroom echt nodig, het is een fantasie waarmee ik af en toe aan de realiteit kan ontsnappen. Als ik een enorme, dramatische jurk aantrek, word ik de performer Monika en durf ik meer ruimte in te nemen. Ik probeer niet aan het clichébeeld van een vrouw te voldoen, maar ideeën over gender uit te dagen. Tijdens balls zijn er categorieën waarbij je sexy moet overkomen. Gelukkig is er steeds meer ruimte voor non-binaire mensen zoals Thorn Vineyard en ik om daar onze eigen draai aan te geven.’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Monika was eerst een personage, maar ik kom er nu achter dat mijn gender geen performance meer is – het is wie ik ben. Ik wil mijn transitie niet langer uitstellen, maar ik wil me ook niet schuldig voelen over verloren tijd. Het moest nu gebeuren, op mijn 30ste. Dus ik vertrouw op het proces.’