‘Ik wil later leraar worden. Hopelijk is mijn klas dan net zo leuk als mijn klas nu’

Jaïr Creebsburg: ‘Ik zou een aardige leraar zijn. Ik zou de rekenlessen en spellinglessen leuk maken met spelletjes.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Almere Buiten, samen met mijn moeder Engracia (44). Mijn mama is aardig en kan goed koken. Vooral haar nasi met pindasaus vind ik lekker.’

Heb je hobby’s?

‘Buitenspelen. Tikkertje, verstoppertje en verstikkertoppertje. Dan moet je je verstoppen en als iemand je heeft gevonden, moet diegene je ook nog tikken. Dan pas ben je af.’

Met wie speel je graag buiten?

‘Met de kinderen uit mijn klas. Mijn klasgenootjes Jaden, Deanayris, Ayesha, Tycho, Milou, Lize en Damin zijn mijn vrienden. We zitten al bij elkaar sinds groep nul. Ik was laatst ook voor het eerst bij een Marokkaanse bruiloft. Die bruiloft was van de familie van Damin. Damin is mijn beste vriend, want hij is grappig en stoer. Een keertje pakte hij bij hem thuis de snoeppot. Toen zijn we stiekem onder zijn bed gaan zitten en hebben we de hele pot leeg gegeten.’

Wat was je mooiste reis?

‘Toen ik 5 was, gingen we naar Suriname en heb ik mijn familie daar een beetje leren kennen. Dat was heel leuk. We hebben gezwommen en lekker gegeten. De bruine bonen van oma Joyce waren het lekkerst. Ik merkte wel een verschil tussen de mensen in Suriname en in Nederland. De mensen in Suriname praten namelijk Surinaams. Dat snap ik soms nog niet. Maar verder merkte ik niet zoveel verschillen. Toen het vliegtuig landde keek ik naar mama. Ze moest huilen. Eerst dacht ik: mama, je moet je niet aanstellen, hoor. Ik schaamde me ook een beetje. We waren gewoon in Suriname en opeens begint ze te huilen. Maar later begreep ik het wel.’

Wat vind je leuk om te leren?

‘Rekenen, taal en spelling. Ik wil zelf later ook leraar worden. Het lijkt me mooi om kinderen les te geven zodat zij ook weer dingen kunnen leren. Hopelijk is die klas dan net zo leuk als mijn klas nu.’

Wat voor leraar zou jij zijn?

‘Een aardige leraar, maar ze moeten wel luisteren natuurlijk. Ik zou de rekenlessen en spellinglessen leuk maken met spelletjes. Bijvoorbeeld knutselen bij het rekenen en spellingspelletjes. Nu spelen we soms spellingkoning. Dan moeten twee kinderen op de tafel staan en woorden zo snel mogelijk spellen. Wie wint, mag blijven staan en komt een ronde verder. Wie het langst blijft staan is de spellingkoning.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Ik denk dat ik over tien jaar nog bij mijn moeder woon en naar school ga. Later word ik meester en heb ik mijn eigen huis. Maar dan kom ik nog wel langs bij mama en gaan we samen lekker eten.’