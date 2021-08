‘Ik wil laten zien hoe leuk het is om lesbisch te zijn’

Hoe ziet het leven van lhbti’ers er vandaag de dag uit? Haroon Ali interviewt wekelijks iemand over seksualiteit, genderidentiteit, hokjes en alles wat daarbuiten valt.

Tijdens de eerste lockdown begon Annefleur Schipper (29) een podcast met 3FM-dj Vera Siemons. ‘We wilden een lesbisch clubhuis oprichten, omdat we nergens heen konden. We hebben het veel over representatie, maar ook over kleding, feestjes en flirten aan de bar.’ Lachend: ‘Lesbiennes kunnen de hele avond naar elkaar lonken, niks zeggen en dan weer naar huis gaan.’



Anderhalf jaar later is De Lesbische Liga uitgegroeid tot een heuse beweging. Elke aflevering wordt ruim tienduizend keer beluisterd. De afsluiter van het derde seizoen werd opgenomen in een uitverkocht TivoliVredenburg, met driehonderd fans. ‘Luisteraars hebben ook een zeer actieve appgroep opgericht, waarin vriendschappen en zelfs stelletjes zijn ontstaan.’

Schipper groeide op in Hilversum en studeerde daarna media en cultuur in Amsterdam. Daar woont ze nog steeds, met haar vriendin. Naast De Lesbische Liga is Schipper redacteur bij talkshows. ‘Van 3FM en de NTR mogen we alles zeggen in onze podcast, maar als redacteur sta ik vooral in dienst van anderen. Toch probeer ik ook daar altijd het belang van diversiteit te benadrukken.’

Hoe label je jezelf?

‘Het woord lesbisch heeft nog steeds veel negatieve connotaties. Daarom hebben we onze podcast juist De Lesbische Liga genoemd, om het woord opnieuw te claimen. Ik ben trots en blij dat ik lesbisch ben, omdat ik me echt onderdeel voel van een wereldwijde gemeenschap.’

Welke vooroordelen storen je het meest?

‘Dat je potig bent, niks hebt met uiterlijke verzorging en non-stop naar de Gamma gaat. Of dat je lesbisch bent omdat je geen man kunt krijgen. Er wordt ook gedacht dat je alle mannen haat, wat ik raar vind. Ik heb genoeg mannelijke vrienden, heb zelfs met mannen gedatet, al bleek dat niks voor mij. Wel typisch dat mannen zichzelf in het narratief van mijn geaardheid wurmen, terwijl het juist niks met hen heeft te maken. Ik heb ook meegemaakt dat mannen willen meedoen als ik met mijn vriendin zoen en foto’s van ons maken. Alsof we alleen maar lesbisch zijn voor hun plezier.’

Hoe verliep je coming-out?

‘Vroeger schaamde ik me voor wie ik was en hoe ik eruitzag. Ik las laatst mijn dagboek uit de achtste groep terug. Daarin schreef ik dat ik misschien op meisjes viel, maar geen ‘gore lesbo’ wilde zijn. Door een hormoonstoornis kwam ik daarna veel aan en werd ik gepest met mijn uiterlijk. Mijn seksualiteit kon ik niet sturen, maar mijn gewicht wel. Ik ben als tiener in een half jaar tijd 36 kilo afgevallen. Mijn moeder greep toen in, voordat het helemaal uit de hand liep.

‘Op mijn 17de werd ik verliefd op mijn beste vriendin. Zij was onbeschaamd, droeg stoere leren jasjes en legerboots, terwijl ik winkelde bij de Cool Cat. Via de chat vertelde ze dat zij ook op meisjes viel – alleen niet op mij. Er is dus niks gebeurd, maar we zijn altijd goede vrienden gebleven. Bij de opleiding media en cultuur ontmoette ik meer meiden die gay waren. Als iemand dan zei dat ze op vrouwen viel, hoefde ik alleen te antwoorden: ik ook. Zo zette ik mijn eerste stapjes.’

Hoe reageerde je familie?

‘Hoewel ik wist dat ze er geen moeite mee zouden hebben, vond ik het toch moeilijk om uit de kast te komen. Toen ik 19 was, keek ik met mijn moeder naar Oprah Winfrey. Zij interviewde Portia de Rossi, de vrouw van Ellen Degeneres. Die vertelde dat ze een eetstoornis had omdat ze zo worstelde met haar geaardheid. Toen barstte ik in tranen uit. Mijn moeder vroeg of ik mezelf hierin herkende. Huilend zei ik dat ik ook op vrouwen viel. Ze zei dat ze van me hield en trots op me was.

‘Mijn vader en broer vertelde ik het pas een jaar later, omdat zij minder goed over gevoelens praten, dus ik wist niet hoe ze zouden reageren. Ik moest weer huilen, nota bene in een pizzarestaurant. Maar ook zij reageerden ontzettend lief en warm. Tegen hen zei ik ook voor het eerst dat ik lesbisch ben, en niet biseksueel. Iedere coming-out bracht me dus dichter bij mezelf.’

Wat is de grootste hindernis die je hebt overwonnen?

‘Op mijn 22ste ontmoette ik mijn vriendin in de Exit, een gay après-skihut waar normaal niks moois ontstaat. We zijn nu zeven jaar samen en alles is leuker als zij erbij is. Maar zij komt uit een christelijk gezin uit de Biblebelt, dus de eerste drie jaar van onze relatie bestond ik niet voor haar familie. Dat maakte me wel verdrietig. Ik wist hoe bevrijdend het was om uit de kast te komen, maar ik heb natuurlijk mazzel gehad met mijn ouders, dus ik kon dat niet bij mijn vriendin afdwingen. Uiteindelijk heeft ze haar ouders een brief geschreven over ons.

‘Ze moesten wel even wennen. We hebben het contact gedoseerd opgebouwd en inmiddels ben ik door de hele familie omarmd. Toen twee jaar geleden de Nashville-verklaring uitkwam, een conservatief-christelijk statement tegen homoseksualiteit en variaties in genderidentiteit, belden mijn schoonouders meteen op om te zeggen dat de verklaring weliswaar door hun kerkgemeenschap wordt gesteund, maar dat zij er niet achter staan en van ons houden. Dat vond ik zo mooi.’

Wat hoop je voor de toekomst?

‘Ik hoop dat lesbiennes zich wat meer uitspreken. Als het over lhbti’ers gaat, komen toch vooral homomannen aan het woord. We mogen best wat luider zijn en meer ruimte innemen. Met De Lesbische Liga willen we blijven benadrukken dat het leuk is om lesbisch te zijn. De schaamte die ik als tiener voelde is weg. Ik zou echt niet meer hetero willen zijn.’