Bent van Seggelen: ‘Als ik op het nieuws iets zie, dat het slecht gaat met dieren of het klimaatprobleem, dan vind ik dat jammer.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Eindhoven, met mijn mama Marieke (48), mijn papa Thijs (43) en mijn zusje Coosje (7). Het is hier groen en er is best veel natuur. Dat vind ik mooi.’

Waar zit je op school?

‘Ik zit in groep 7 op de Montessorischool De Trinoom. Daar mag je zelf plannen wat je doet. Ik heb het daar naar mijn zin, ik heb een heleboel vrienden. Ik wil geen beste vriend uitkiezen, ik vind iedereen wel leuk.’

Wat is je lievelingsvak?

‘Het is niet echt een vak, maar ik vind dingen met techniek interessant. Op school hebben we de Kosmische Kast. Daarin zitten allerlei dingen om te doen, Engels bijvoorbeeld en ook techniek. Ik wil zelf eigenlijk ook goeie materialen waarmee ik techniekprojectjes kan doen, die hebben we thuis niet echt.

‘Ik maak ook graag presentaties. Dan mag je allerlei informatie opzoeken en zelf een onderwerp uitkiezen. En dan mag je het voor de hele klas presenteren. Dat is leuk maar soms ook wel spannend, bijvoorbeeld als je je klas nog niet zo goed kent.’

Heb je huisdieren?

‘Ja, ik heb wandelende takken. Het zijn er best wel veel, ik weet niet precies hoeveel, ik denk iets van 13. Toen ik in groep 4 zat heb ik er twee gekregen van iemand uit de buurt. Het zijn meestal vrouwtjes, die kunnen zich helemaal alleen voortplanten, zonder mannetje. Het zijn er dus nog veel meer geworden. Dit zijn de kleinkinderen van die eerste twee. Ze zijn nog niet helemaal volwassen

‘We hebben ook een poesje, die heet Maui. Ze is nu ongeveer anderhalf jaar in mensenjaren. Volgens mij heeft ze de wandelende takken nog niet echt opgemerkt.’

Wat is je lievelingsdier?

‘De komodovaraan. Het is een soort draak, heb ik begrepen. Hij komt alleen voor in Indonesië, op Komodo en wat andere eilanden daar in de buurt. Ik vind het een cool dier en ik heb er mijn spreekbeurt over gehouden.’

Wat wil je later worden?

‘Ik weet het nog niet, maar iets met de natuur en techniek. Als ik op het nieuws iets zie, dat het slecht gaat met dieren of het klimaatprobleem, dan vind ik dat jammer. Dan denk ik: al die fabrieken moeten gewoon sluiten! Ik zou misschien iets proberen uit te vinden tegen klimaatverandering.’

Wat doe je over tien jaar?

‘Ik denk dat ik dan studeer, misschien aan de TU Eindhoven, maar ik weet het niet. Ik woon dan bij mijn ouders en ga alvast kijken naar een appartement. Dat moet niet al te groot zijn. Uiteindelijk zou ik een huis kopen dat ongeveer zo groot is als het onze.’