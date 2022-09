Stef Mans: ‘Zwemles vind ik leuk, ik heb al bijna mijn A-diploma.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Delfgauw met mijn broer Ruben (11), zus Katja (13) en moeder Floor (44). Voor de helft van de tijd woon ik ook nog in Delft bij mijn vader Michel (44).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op voetbal en korfbal. Voetballen doe ik een keer per week en korfbal drie keer per week, waarvan twee keer trainen en een keer een wedstrijd. Als het lukt, probeer ik ook nog mee te doen aan een voetbalwedstrijd, maar soms is dat een beetje veel. Zwemles vind ik trouwens ook leuk. Ik heb al bijna mijn A-diploma.’

Waar ga je graag naartoe op vakantie?

‘Naar Spanje, omdat het weer daar heel lekker is en het er bijna niet regent. Ik kan geen Spaans, maar ze spreken er ook veel Engels en dat kan ik wel al. Tot nu toe ben ik er maar één keer geweest, met mijn moeder, broer en zus. We zaten in een huisje.’

Wat is je grootste droom?

‘Heel veel geld hebben. Dan zou ik allemaal dingen kopen, zoals een huis in Spanje met een voetbalveld, een tennisveld en een zwembad. O, en een snelle auto! Hoe ik aan dat geld kom, weet ik nog niet zo goed. Ik wil eigenlijk gewoon de loterij winnen ofzo.’

Wat voor muziek luister je?

‘Ik luister eigenlijk geen muziek. Ik kijk wel filmpjes op YouTube, onder andere over het spel Roblox. Dan kun je zien hoe andere kinderen het spel spelen en daar leer je dan van. Het zijn wel Engelse filmpjes, maar dat kan ik dus wel.’

Wat voor superkracht zou je willen hebben?

‘Ik wil kunnen vliegen, want dan kan ik overal snel naartoe. Dan zou ik over de oceaan vliegen, maar dan moet ik wel opletten dat ik genoeg energie heb, anders zou ik erin vallen. Maar als ik gewoon boven een vliegtuig zou vliegen, maakt dat niet uit, want dan land ik bovenop dat vliegtuig.’

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen?

‘Gisteravond nog. Katja was Duits aan het oefenen voor een toets op haar laptop en ik keek mee. We werden een beetje melig en toen typte ze veel te snel een raar antwoord in en toen had ze het fout.’

Ben je verliefd?

‘Nee. Ik weet ook niet of er iemand verliefd is op mij. Er zat wel een tijdje een meisje in mijn klas dat veel naar me keek, maar ik was niet verliefd op haar.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Dan heb ik een scooter en elke week autorijles. Ik weet niet precies wat ik dan doe, of ik dan nog op korfbal of voetbal zit. Later wil ik in ieder geval youtuber worden. Dan ga ik over games praten en dan leren mensen van mij wat je wel en niet moet doen in het spel.’