‘Ik wil een tijdmachine uitvinden om dingen die heel leuk waren opnieuw mee te maken’

Mere van Ree Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je samen?

‘Met mijn papa Carlos (39), mama Minke (38) en mijn zusje Sara (7) in Duivendrecht. Soms maak ik ruzie met mijn zusje, maar niet vaak. We willen altijd dat iedereen evenveel van alles heeft. Dus als de een meer heeft, vinden we dat niet leuk en krijgen we ruzie, maar altijd heel kort. Ik heb twee buurmeisjes, Feroes en Anna, met wie ik soms buitenspeel. Met Fayrouz ga ik soms ook nagels lakken. Ik hou van heel lichte kleuren, zoals lichtblauw.’

Wat vond je het leukst aan de kerstvakantie?

‘Ik vond het leuk dat we met de trein naar Parijs gingen. We hebben in het zwembad van het hotel gezwommen en ik en mijn zusje hebben gaatjes laten prikken. Vlak bij het hotel was een suikerspinkraampje waar we soms een suikerspin haalden en daardoor hebben we nu thuis ook een suikerspinmachine. We hebben veel smaken: cola, karamel, aardbei, sinaasappel, banaan en blauwe bes.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit nu ongeveer een jaar in het wedstrijdteam van streetdance. Ik moet er drie keer per week heen. Ik vind de muziek altijd erg leuk. Het is vaak rapmuziek, alleen zijn sommige stukjes wat slomer, andere wat sneller en sommige liedjes zijn een remix. Ik zit ook op zangles, samen met mijn zusje. Ik zing er vaak rapliedjes. Ik heb al een klein liedje geschreven. Het gaat over vakantie: ‘Naar Parijs met de trein’. En dan zit er ook in: ‘Ondanks corona, toch een lange vakantie’. En het gaat ook over Kerst, want er zit ook in: ‘We kopen daar cadeautjes’.’

Wat zou je willen uitvinden?

‘Ik zou een tijdmachine willen uitvinden, omdat je dan terug in de tijd kunt gaan en dingen die heel leuk waren opnieuw kunt meemaken. Ik zou bijvoorbeeld nog eens in Ibiza willen zijn. Of je kan ermee vooruit in de tijd. Ik stel me voor dat er in de toekomst allemaal kleine rondjes zijn, die aan de buitenkant heel klein lijken maar vanbinnen supergroot zijn. Daar heb je dan je huis in en in die rondjes kun je dan overal naartoe zonder dat je je koffer hoeft in te pakken en zo. En er kunnen niet meer dan honderd mensen in.’

Hoe zie jij jezelf over tien jaar?

‘Nou, ik weet al wel waar ik ga werken. Ik ga werken in het bedrijf van mijn vader, daar organiseren ze allemaal vakanties die kinderen ook leuk vinden. Ik hoop dat ik tegen die tijd misschien nog meer rapliedjes heb gemaakt. Ik moet even nadenken wat ik ook alweer ging studeren, want ik weet het nu even niet meer. Wacht, ik ga vragen welk ding ik ging studeren.’ (...) ‘Ik wil rechten studeren in Amsterdam, want ik wil rechter worden.’