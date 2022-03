‘Ik wil actrice worden. Maar alleen in kinderfilms, denk ik.’

Saar van Schaveren Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je en waar?

‘Met mijn moeder Dany (44), mijn vader Martijn (47) en mijn zusje Pleun (7) in Amsterdam. O nee, in Abcoude. Maar ik ben geboren in Amsterdam!’

Waar ben je goed in op school?

‘In rekenen en in taal. Maar taal vind ik stom omdat we dat altijd samen met de juf moeten doen. Normaal mag je kiezen of je met de juf wil leren of alleen. Ik doe het liever in m’n eentje want de juf legt vaak langzaam uit. Dat is omdat de juf zeker wil weten dat alle kinderen het goed begrijpen.’

Help je je klasgenootjes wel eens als ze het schoolwerk niet begrijpen?

‘Ik heb een vriendinnetje in de klas, Vivienne, die is ook zes, haar help ik soms. Als ze vergeten is wat een woord betekent of even niet weet hoe ze een rekensom moet maken. Maar meestal doet ze het heel goed! Ze helpt mij ook als ik iets niet snap. Het is soms fijn om het samen te doen. Wist je dat je daar veel van leert?’

Wat doe je na school allemaal?

‘Ik repeteer voor de musical Annie, daarin speel ik een weesmeisje. We oefenen eens per week. Ik heb zin in de voorstelling, maar ik denk wel dat ik het spannend ga vinden. Al die mensen die je kent, zitten recht tegenover je.’

Wil je later actrice worden?

‘Ja! In musicals én in films. Maar alleen in kinderfilms denk ik. Mijn bompa, de vader van mama, was tv-regisseur. Hij heette Guus Verstraete. Maar hij ging dood toen ik pas een half jaar oud was, dus ik ken hem niet. Dat vind ik erg, mama heeft me verteld dat hij voor zijn werk in een busje naar beelden keek van wat de acteurs op tv spelen. Daarom wil ik later ook actrice worden.’

Vind je het erg dat je hem niet hebt gekend?

‘Ja. We gingen vroeger vaak naar zijn graf. Nu gaan we bijna nooit meer. Dat is jammer, maar het is ook wel goed, want dan ben ik niet verdrietig over dat hij dood is gegaan toen ik nog jong was. Nu denk ik vooral aan hele leuke dingen.’

Wat voor leuke dingen?

‘Nou, volgend jaar gaan we naar Disneyland! Dat ligt vlak bij Parijs. Eigenlijk wist ik vroeger helemaal niet dat Disneyland echt bestond, ik dacht dat het een kasteel in een sprookje was. Ik was héél blij toen ik hoorde dat het echt bestond. Naar Disneyland gaan wordt het allerleukste dat ik ooit heb gedaan. En ik denk dat het het allerleukste is wat ik ooit ga doen. Maar dat weet ik niet zeker.’