‘Ik weet zeker dat ik geen exclusieve rol in iemands leven wil spelen’

Stannie Stoter Beeld Eva Roefs

Er is bijna niets dat Stannie Stoter (64) mist, vertelt ze in haar woonkamer in Ede. ‘Maar Adelheid Roosen zei het laatst mooi in het programma First Dates. Ze miste twee dingen: zoenen en dat iemand haar hoofd vasthoudt. Dat is precies hoe ik het voel. Maar om daar nu een relatie voor aan te gaan? Nee. Second Love is een mooi compromis. Dat ben ik in 2012 gaan proberen. Ik was erop gekomen door al die reclames die de SGP wilde verbieden. Inmiddels heb ik mijn derde relatie via die site.’

Je noemt het wel relatie?

‘Tja, minnaar dekt de lading niet. Het is veel meer dan seks. Samen eten en koken. Wandelen, niksen. Je kunt allebei je leven leiden, toch is het een verbintenis. Met deze laatste man bijvoorbeeld – zijn vrouw weet ervan, hoor – ga ik eens in de maand een weekend weg. Dat is overzichtelijk. Een heel leuke vorm, vind ik zelf.’

Kun je zo’n afspraak niet maken met iemand die ongebonden is?

‘Dat gebeurt niet. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een vaste baan in de nachtdienst in de psychiatrie. Daarnaast ben ik nu kassajuf bij een toneelgroep. Omdat ik dat leuk vind. En ik heb ook geholpen met vaccineren bij de GGD. Als ik zoiets erbij ga doen, zegt zo’n man ineens: ‘Daar hebben we het helemaal niet over gehad.’ Het is maar een klein zinnetje, maar ik vind dat lastig. Hoezo, over gehad? Ik wil dat gaan doen! Heerlijk van alleen wonen is dat ik zelf mijn tijd kan indelen.

‘Ik heb best veel gedatet vóór Second Love. Misschien wel met honderdvijftig mannen. Er zijn vriendschappen uit voortgekomen. Op een etentje dat ik gaf voor mijn 50ste verjaardag waren twee ex-dates. Met hun vriendinnen. Maar als dates uitliepen op relaties waarin ik een exclusieve rol in iemands leven speelde, vond ik dat ongemakkelijk. Ik weet zeker dat ik dat niet wil. Vooral omdat ik me zo goed voel als ik alleen ben.’

Heb je dat altijd van jezelf geweten?

‘Het verlangen om samen te wonen heb ik nooit gehad. Totdat ik op mijn 32ste zwanger werd, woonde ik alleen, ook als ik een relatie had. Ik had dat eigenlijk willen handhaven, maar ben overstag gegaan. Omdat het nu eenmaal vanzelfsprekend wordt gevonden, als je een gezin start. Na elf jaar zijn we gescheiden. De relatie was gewoon ten einde. Maar ik bleek het samenwonen ook inderdaad lastig te vinden. We hadden daarna een geweldig co-ouderschap over onze zoon en dochter.

‘Vaak wordt tegen mij gezegd: zeg nooit nooit, wacht maar tot je de ware tegenkomt. Maar waarom zou je iets doen waar je niet naar verlangt?

‘Als je alleen bent, kun je het samenzijn opzoeken. Andersom niet. Met internet kan alles. Er zijn wandelclubs, bridgeclubs, tennisclubs. Ik heb een druk sociaal leven. Op een activiteitensite organiseer ik vaak theaterbezoek. Er zijn al zevenhonderd mensen met mij mee geweest. En ik ga op groepsreizen. Dan doe ik overdag lekker mee, maar ik ga meestal alleen eten.

‘Ik heb het van mijn vader. Die kon ook zo goed alleen zijn. Nog de laatste jaren van zijn leven, tot zijn 90ste. Dan was ik op bezoek bij hem in Brunssum, waar ik vandaan kom, en was het zondagavond 7 uur en zei hij min of meer: ‘Studio Sport gaat beginnen, je kunt wel gaan.’ Ik vond dat heel fijn.

‘Altijd lees ik: wat is het zwaar om alleen thuis te komen, wat is het zwaar om alleen naar bed te gaan. Ik snap dat als je een geliefde hebt die overlijdt. Of als je onvrijwillig gaat scheiden. Maar ik heb het nooit. Ook niet als het regent of nu met die akelige toestanden in het nieuws.

‘Ik heb thuis wel behoefte aan contact, maar dat is wat anders dan gezelschap. Ik vind het fijn dat ik kan appen, mailen en beeldbellen. Zoals met mijn dochter die nu in Zuid-Amerika aan het reizen is. Die heeft alle werelddelen al in haar eentje doorkruist. Ik denk dat mijn kinderen heel goed hebben begrepen wat ik heb meegegeven: je weet niet hoe het in het leven gaat, maar je weet wel dat je jezelf altijd hebt.’

Ken je hevige verliefdheden?

‘Op de mannen met wie ik de laatste tien jaar ben. Het is liefde. Ik houd van ze. Maar dat gaat bij mij niet gepaard met de wens dat iemand er helemaal voor mij moet zijn. En daardoor denken mensen dat het geen echte verliefdheid is.’

Gebeurt het dat de ander zo verliefd wordt dat hij zijn relatie voor je wil verbreken?

‘Nee, die tweede verbrak daarom de relatie met mij. Het werd hem te heftig en hij bleef liever bij zijn vrouw. Dat vind ik heel reëel. En mooi. Andersom zou ik absoluut niet willen.’

Ben je wel eens jaloers geweest?

‘Ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan. Niet sippen op de bank, maar een potje huilen, een nachtje slapen, een reisje boeken en ik kan er weer even tegen.’

Stel je de man met wie je bent voor aan je familie en vrienden?

‘Iedereen weet dat hij er is. Maar voorstellen doe ik alleen als het toevallig zo uitkomt. Als hij mij hier ophaalt en mijn zoon is hier ook op bezoek, zien ze elkaar even.

‘Aanvankelijk hadden mijn kinderen grote bezwaren. Vooral mijn dochter zei: ‘Je gaat toch niet de man inpikken van een andere vrouw?’ Maar na tien jaar zien ze wel dat dat niet zo is. Mijn zoon heeft ook gezien wat het voor mij betekent. Dat iemand hier met een tas boodschappen komt en gaat koken. Het is een leuk soort zorgzaamheid. Ik hoop dat het zo kan blijven doorgaan.’

Ben je tevreden?

‘Heel. Heel gelukkig. Omdat ik daar zelf iets aan kan doen. Omdat ik heel goed weet wat me gelukkig maakt.’