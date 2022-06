Op de ongelofelijk steile fietsbrug die ik één keer per week moet bestijgen, werd ik gepasseerd door een man die iets naar me riep. Ik word op die brug constant gepasseerd, want iedereen op de brug – hij leidt naar een buitenwijk aan de andere kant van het water – rijdt op een elektrische fiets.

Ik heb daar vrede mee. Wel op die specifieke fietsbrug. Ik hoorde laatst een fietshoogleraar, of iemand die met ongeveer die beroepsomschrijving, zeggen dat elektrische fietsen een zegen voor de mensheid zijn, want daardoor kunnen mensen zich in verre buitenwijken vestigen en is het mogelijk voor meer mensen om in de stad te blijven wonen. Dus op de fietsbrug naar de verre buitenwijk denk ik altijd ruimhartig: goed zo, jongens, profiteer er maar van. (In de stad zelf denk ik heel andere dingen over mensen op elektrische fietsen.)

Een man passeerde me, en riep in het voorbijgaan: ‘Jij bent een strijder!’ Even was ik in verwarring. Was dit een passief-agressieve opmerking? Had ik hem per ongeluk afgesneden, nam ik te veel plek in op het fietspad? Of was het leeftijdsdiscriminatie? Was ik een strijder omdat ik, 45-plus en met best grijs haar, een steile fietsbrug opreed? Of was hij gewoon zo iemand die op willekeurige momenten ‘Jij bent een strijder!’ riep?

Hij draaide zich naar me om en riep: ‘Geen elektrisch!’

Ah, dat was het. Ik was een strijder omdat ik niet op een elektrische fiets reed. Ik keek de man na, hij was alweer aan de afdaling van de brug bezig. Zelf was hij ook een strijder, zag ik. Geen elektrisch.

De laatste keer dat ik zo’n spontaan, groot compliment had gekregen, was elf jaar geleden, toen mijn kinderen 0 en 1 jaar waren, en ik alleen met ze met het vliegtuig reisde. Ik had twee baby’s in mijn armen, een ingeklapte dubbele kinderwagen aan mijn pink en om mijn schouder de 75 tassen die je standaard bij je hebt als moeder van één of meer baby’s. Een Portugese steward haalde me uit de rij en gaf me voorrang. ‘You are a hero’, zei hij. Daar teer ik nu al ruim een decennium op.

Ik weet niet of ik echt een strijder ben omdat ik op een gewone fiets rijd. Het is eerder andersom: al die mensen die de hele dag elektrisch langs me zoemen, zie ik in mijn hoofd veranderen in vettige blobjes, want laten we wel wezen: voor de meeste mensen is fietsen hun enige sportmoment van de dag. Het is dus niet zo dat ik een strijder ben, maar veel mensen zijn wel anti-strijders.

Toch zal ik nu elke keer als ik die brug oprijd, denken: ‘Jij bent een strijder.’ Dat is winst.