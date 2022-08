‘Ik was een combinatie van heel aanwezig en heel verlegen. Nog steeds eigenlijk’

Naam: Eva Crutzen Leeftijd: 35 jaar Is: Actrice, cabaretier en programmamaker Bekend van o.m.: Promenade, Klikbeet en haar eigen solovoorstellingen, momenteel werkt ze aan de televisieserie Bodem, die ze schreef, produceert en regisseert.

Eva Crutzen met haar Doekje. Beeld Prive

1. Doekje

‘Er zijn best wat foto’s en filmpjes van toen ik klein was, maar ik weet niet of ik daardoor een beeld heb van wie ik was, of het echte herinneringen zijn. Als ik mijn vader vraag hoe ik als klein meisje was, zegt hij: ‘Jaaa, héél makkelijk.’ Er is niks makkelijks aan kinderen, dus volgens mij is hij dat allemaal vergeten en heeft hij gewoon de leuke dingen onthouden. Ik bedoel: wij zijn net voor het eerst met onze dochter van anderhalf jaar een week naar Portugal geweest. Ik weet niet hoor, maar ze hadden me ook wel van tevoren mogen vertellen dat dat dus vooral loodzwaar is.

Maar goed, dit beeld herinner ik me nog wel. Witte broodjes met hagelslag, en dan het liefst zo plat mogelijk gedrukt, en Doekje. Dat is die lap die achter mijn rug ligt. Die sleep ik al mijn hele leven met me mee, toen ik klein was ook letterlijk, ik heb ’m nog steeds. Hij ligt tussen de rand van mijn bed en het matras en is inmiddels zo voddig dat mijn vriend ’m de Dread noemt. Ik moet hem maar gaan inlijsten of zo. Wat ik me ook nog herinner, is dat ik een combinatie was van heel aanwezig en heel verlegen. Dat heb ik eigenlijk nog steeds: ik kan een grote bek hebben en supersociaal zijn, maar ook awkward en pleaserig. En ja, dat cliché van verkleden en toneelstukjes klopt bij mij ook. ‘Ga maar zitten, er is een voorstelling!’ Ik heb het idee dat mijn ouders mijn hele jeugd naar me moesten kijken, die arme mensen.’

Eva Crutzen toen ze 12- of 13-jaar was. Beeld Prive

2. Middelvinger

‘Zo veel interviews zijn over de dood van mijn moeder gegaan, dat ik vind dat ik daar inmiddels wel genoeg over heb gezegd. Maar ja, als ik het over bepalende momenten in mijn leven heb, dan was dat wel het grootste. Hier ben ik 12 of 13, met blondspray in mijn haar trouwens, ze overleed toen ik 11 was. Een middelvinger ja, zo voelde ik me vaak. Je moet overleven. Mijn kindertijd was voorbij, we waren met z’n drieën over – mijn broer, vader en ik – en ik was opeens ‘de vrouw in huis’, waardoor ik wat meer verzorgende taken overnam. Daarnaast bestond mijn gewone leven, met school, vriendinnen, jongens, ’s nachts uit huis klimmen en naar disco Het Karrewiel, net over de grens in België. Allemaal een kwestie van de knop omzetten en meedoen. Dat kon ik, maar mijn verdriet stopte ik weg.

Misschien dat daarom mijn werk nog weleens in het teken van rouw wil staan. Je moet er uiteindelijk toch iets mee, hè? Het heeft me ook wel wat opgeleverd, voor zover je ooit winst wil toekennen aan iets wat geen enkel kind zou moeten meemaken. Ik heb een heel goede band met mijn vader gekregen, iets wat misschien anders minder was geweest omdat mijn ouders scheidden toen ik 3 was. Ik ben weerbaarder en misschien ook wel wat harder geworden. Dat overleven, het gevoel van kop op als je verdrietig of angstig bent omdat daar geen ruimte voor is, heeft ervoor gezorgd dat ik zoiets raars kan doen als op een podium staan. Dat neemt allemaal niet weg dat ik gewoon nog kan janken als ik supermooie Nike Air Max’ zie staan en ze blijken er niet in mijn maat te zijn.’

Eva Crutzen met haar broer Boudewijn. Beeld Prive

3. Overgangsfase

‘Dit ben ik op mijn 24ste samen met mijn broer Boudewijn, die trouwens helemaal geen Boudewijn-type is. Hij is anderhalf jaar ouder dan ik. We waren op een festival in Amsterdam en dit was een episch moment, toevallig vastgelegd door een vriendin. We zingen hier mee met het nummer Together Again van Janet Jackson, dat erover gaat dat je elkaar ooit weer terugziet. Toen mijn moeder overleed was het een grote hit, de tekst ervan hebben we op haar begrafenis in de kerk voorgelezen. Tussen toen en dit moment zorgde het liedje altijd voor een knoop in mijn maag als ik het toevallig ergens hoorde. Maar hier voelde het voor het eerst fijn, als een mooi moment in plaats van moeilijk en confronterend. Als dat liedje langskomt zie ik het toch als een soort teken, ook al ben ik eigenlijk te rationeel voor die gedachte.

Verder was deze tijd een soort overgangsfase. Ik was net klaar met school en zat te wachten tot de wereld me ging bellen. Niemand. Dus ik had allemaal baantjes om zo te kunnen sparen voor mijn eerste cabaretshow. Ik zat achter de kassa bij het Bijlmer Parktheater, ben de begroetbeer in Dierenpark Amersfoort geweest, en ook een wachtverzachter op Schiphol, die hadden ze toen nog. Dan moest ik liedjes zingen en foto’s maken terwijl mensen in de rij stonden. Niet heel leuk, want ze dachten dat het geld kostte en joegen me weg – totdat ik riep dat het gratis was, toen wilden ze juist wel allemaal op de foto. Nou ja, al snel begon het balletje te rollen en sindsdien is het goed gegaan, dus daar is geen zielig verhaal uit te trekken. Ik was in deze tijd niet per se vol zelfvertrouwen, maar ik barstte van de ambitie en was een megaharde werker. Ik had plánnen. Mijn grote voordeel is dat ik me toen ook al overal goed doorheen kon bluffen. Bij alles wat ik eng vond, dacht ik gewoon: aaah fuck it, ik doe het gewoon. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ben waar ik nu ben, met genoeg vrijheid om mijn eigen dingen te doen.’

Eva Crutzen zwanger van haar dochter. Beeld Prive

4. Zwanger

‘Zo’n foto als deze moet er ook wel bij. Zwanger. Een kind. Jaaa, prachtig. Niks meer aan doen. Alle clichés zijn waar: intens, te gek, relativerend, ego weg – al komt dat hopelijk weer terug – het kotsen, de rugpijn en de kleine wereld waarin je belandt, het hele ‘je krijgt er zoveel voor terug’ en dat zo’n eerste vakantie nogal doorbijten is. Ik heb een herwaardering gekregen voor clichés. Ik vond ze altijd iets om bij uit de buurt te blijven, zo van: nee zeg, wegwezen met die ode aan de middelmatigheid. Nu weet ik dat het leven aan elkaar hangt van de clichés. Als íéts niet kan, is het het hebben van een originele gedachte of een authentiek gevoel over het krijgen van een kind. Het is zelfs een cliché om te zeggen dat alle clichés wáár zijn, jezus. Over wensen en dromen heb ik ook niks te melden. Als ik ooit in mijn leven de tijd stil kon zetten, zou ik nu op de knop drukken. Ik denk alleen maar: ik vind het wel even goed zo. Als voorlopig niemand doodgaat, we gezond blijven en mijn kind goed gaat... snap je? Het kan vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts gaan, haha. Het enige wat ik graag wil is meer duplo, en dat ik dan in m’n eentje geweldige, symmetrische bouwwerken kan maken zonder dat mijn dochter de boel sloopt.’