‘Ik vraag nu door over doses en bijwerkingen tot diep achter de komma’

Beeld Anne Stooker

‘In cel 17 op de bovenverdieping zat een jonge Poolse vrouw. Ik deed mijn ronde beneden en Gerard, mijn begeleider in de arrestantenzorg, ging alvast naar boven. Bij een vrouw mag je nooit alleen naar binnen, dus hij klopte op haar luikje. Ineens hoorde ik hem schreeuwen en fluiten, maar er kwam geen reactie uit de cel.

‘Zijn stem klonk door mijn portofoon: ‘Edwin, kun je komen?’ Ik nam de trap naar boven en liep Gerard snel tegemoet. Hij trok de deur open en daar lag ze, in foetushouding op bed onder een deken met gesloten ogen, alsof ze sliep.

‘‘We moeten naar haar toe’, zei ik, maar Gerard aarzelde en bleef staan. Ik ging alleen naar binnen en probeerde haar wakker te schudden. Ze voelde stijf aan, ik zei: ‘Dit is niet goed.’ Ik zocht de slagader in haar hals maar voelde niks, behalve dat ze heel koud was.

‘We sloegen alarm. Gerard ging de operationeel coördinator bellen, die in Almelo naast het cellencomplex zit in het hoofdbureau. Ik bleef bij die vrouw. Ik stond daar wezenloos te kijken en dacht: ik heb haar gisteravond nog gezien, ik heb in gebrekkig Engels met haar gesproken. Ze vertelde over thuis, in Polen, dat het niet makkelijk was. De troosteloosheid in haar bestaan, er was geen werk, geen inkomen, ze was met vriendinnen naar Nederland gegaan in de hoop op een beter leven.

‘Ineens vloog de tussendeur van het cellencomplex naar het politiebureau open en stormden politiemensen cel 17 in. Ze probeerden haar te beademen en te reanimeren, ik moest eruit. Daarna werd de cel afgezet met rood-witte linten, als een plaats delict.

‘De ggd-arts kwam voor een schouw, hij bevestigde haar overlijden. Ik werd helemaal stil. Het cellencomplex is niet iemands laatste station – daar gaan zelden mensen dood. Ik bleef me afvragen: wat is er gebeurd? Want ik had dienst. Ik heb die avonddienst talloze keren teruggedraaid in mijn hoofd: wat heb ik precies gedaan? Wat heb ik gemist?

‘Ik had medicijnen voor haar gehaald, want ze had een urineweginfectie. Daarvoor had ik de ggd-arts gebeld, die haar had bezocht en medicatie had voorgeschreven. In de apotheek werd mij verteld: ‘Dit is andere medicatie dan voorgeschreven, je moet dit even overleggen met de arts.’ Dat had ik gedaan. De dokter zei: je mag haar dit gerust geven, als je maar de dosering aanhoudt die erop staat. Ook dat heb ik gedaan.

‘Ze was pas 26. Ik had haar nog welterusten gewenst, en zei: ‘Tot morgen, want ik heb vroege dienst.’ Ze lachte naar me.

‘We zaten buiten op een stoel, Gerard rookte een sigaret, toen de teamchef kwam zeggen dat we moesten blijven voor onderzoek: we kregen de Rijksrecherche op ons dak. Ze kwamen later die middag met drie man, een van hen ging met Gerard in gesprek, die andere twee met mij. Ik kreeg het gevoel dat ik in een beklaagdenbankje zat. Ze vroegen honderduit: heb je haar gisteravond nog gezien? Heb je haar medicatie gegeven? Hoe laat? Hoe voelde ze zich? Heb je haar nog meer gegeven? Nee, alleen haar maaltijd en medicijnen, that’s it.

‘Ze werd in een lijkzak op een brancard naar een lijkwagen gebracht en weggevoerd naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, voor onderzoek. Ik had het gevoel dat ik in een verkeerde, slechte film zat.

‘Na het verhoor, het was al hartstikke laat, mocht ik naar huis. Ik vertelde het verhaal aan mijn vrouw en toen knapte er iets, ik moest ontzettend hard huilen. Ik voelde me verantwoordelijk en machteloos.

‘Door dat incident ben ik veel voorzichtiger geworden. Wij zorgen voor mensen, gedetineerden, die zijn soms heel broos. Sommigen komen hier binnen met zakken vol medicijnen. Ik vraag nu door over doses en bijwerkingen tot diep achter de komma. En ik heb ervaren dat je van zo’n Rijksrecherche-onderzoek heel onzeker wordt, vooral als je twijfelt over medicatie die je hebt gegeven, twijfelt aan jezelf.

‘Na anderhalve maand riep mijn teamchef Gerard en mij bij zich. Hij zei dat de Poolse vrouw een natuurlijke dood was gestorven, ons viel niets te verwijten. Toch luchtte dat niet op: er is een mens overleden tijdens jouw dienst, onder jouw verantwoordelijkheid. Dat doet iets met je.

‘Kort na het onderzoeksresultaat kwam bij de politie een brief binnen van haar vader in Polen. Hij bedankte ons voor de zorg die we hadden verleend. Ook dat maakte het niet minder erg. Verschrikkelijk als je dochter weggaat en nooit meer terugkomt. Haar overlijden en het onderzoek hebben me uit mijn evenwicht gebracht. Steeds bij het openen van een celdeur hoop je dat er niemand dood achter ligt. Op moeilijke momenten denk ik aan mijn moeder, die altijd zei: ‘Je moet zijn als bamboe. Je buigt in de wind, maar breekt niet in de storm.’ Dat geeft me kracht.’