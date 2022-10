Ik zag een heerlijk filmpje op NHnieuws: naast de Amsterdamse Arena loopt een pad dat het Swaffelpad heet. Tenminste, er is geen straatnaambordje, maar in Googlemaps heet het wel zo. Niemand weet hoe het komt, maar het kan een initiatief van Feyenoordsupporters zijn geweest. Als je met z’n allen via de feedbackknop blijft melden dat een naamloos pad toch echt het Swaffelpad heet, dan kan het voorkomen dat het op de kaart veranderd wordt.

Na dit nieuwtje heeft Googlemaps het Swaffelpad snel weer verwijderd. Maar zoiets blijft natuurlijk rondspoken – ik vond al omgevingsvergunningen waarin het Swaffelpad wordt genoemd.

Ik vraag me af hoe lang het Swaffelpad zo heeft geheten. In 2008 was ‘swaffelen’ het woord van het jaar. Inmiddels hoor ik het bijna niet meer, al sluit ik niet uit dat ik in een swaffelluwe bubbel leef.

Andere vraag: zijn de Ajaxsupporters al aan het zoeken naar een naamloos paadje in de buurt van De Kuip?