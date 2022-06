De een zoekt met een metaaldetector muntjes op het strand, de ander ruimt middagen in om te struinen door kringloopwinkels om bijzondere koekblikken op te sporen, en ik vind het fijn, samen met zeven miljard andere vrouwen, om op Funda rond te koekeloeren. Het is gratis, er is elke dag nieuw aanbod en soms tref je iets heel bijzonders aan, zoals een kelder van veertig vierkante meter in Amsterdam, op de Postjeskade, die te koop staat voor 1,1 miljoen.

Ik weet dat de huizen schaars zijn in mijn stad, ik weet dat je voor een studentenkamer met een plank aan de muur waarop je eventueel heel knus zou kunnen slapen, alras vier ton betaalt, maar toen ik de vijf foto’s bekeek van een betonnen gang, een witte muur en een omineus luik zag ik niet helemaal wat de makelaar bedoelde met ‘once in a lifetime’. Nou ja, once in a lifetime, ook wel weer wel, want hoe vaak kun je een kelder kopen voor meer dan een miljoen? Ik snapte ook wat hij bedoelde met ‘uniek object’, een door makelaars graag gebezigde term. Unieker dan dit wordt een object niet.

Ik besloot de makelaar op te bellen, want ik had het gevoel dat hier een verlate 1 aprilgrap werd uitgehaald met argeloze Fundakoekeloerders als ik. Een sympathieke makelaar genaamd Gino nam de telefoon op. Het was een bijzonder object, zei hij niet zonder enige trots, want het was een schuilkelder uit de Koude Oorlog. ‘Nooit gebruikt, gelukkig.’

Dat woord ‘gelukkig’ nam me voor hem in, en ik begon het gevoel te krijgen dat deze advertentie echt was. Ik vond het wel veel geld voor een kelder, zei ik, 1,1 miljoen. ‘Vindt u?’ zei Gino. Hij vond zelf van niet. ‘Je zou er je droomhuis op kunnen realiseren, binnen de ring van Amsterdam.’ Kon dat dan, mocht je er zomaar een huis bovenop bouwen? Dat wist hij niet zeker. ‘Ik zeg niet dat je erbovenop mag bouwen, maar vanwege de schaarste lijkt het me heel vreemd als de gemeente daar geen vergunning voor geeft.’

De schuilkelder was ook geschikt als muziekstudio, opperde Gino. ‘Voor iemand als Lil’ Kleine, Ali B of Marco Borsato.’ Waarom hij specifiek deze drie artiesten noemde, weet ik niet, maar de 1 aprilbel begon weer te rinkelen.

Tijdens het gesprek ging ik naar de website van zijn makelaarsbedrijf. Het bestond echt, er stonden ook andere huizen te koop op de site.

Ik vroeg Gino of veel mensen hem belden voor de kelder. ‘Ja, zeker,’ zei hij. ‘Mensen hebben interesse, het is ook wel iets exclusiefs.’

De huizenmarkt schijnt af te koelen, misschien kan er nog iets van de prijs af. Gewoon een tip.