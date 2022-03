Ik vond eindelijk de kracht om de knoop door te hakken: ik ga stoppen met het voeren van de eendjes

‘Ik moet er nu écht mee ophouden’, dacht ik woensdagochtend. Bitterzoete weemoed besloop mijn hart en kneep er in. Ik hapte naar adem. Zo’n vastbesloten voornemen tot een pijnlijk maar onvermijdelijk afscheid, je voelt het maar een paar keer in je leven. Als je het uitmaakt met wat ooit een grote liefde leek. Als je een land verlaat waar je jaren gewoond hebt. Als je eindelijk écht stopt met roken. Alles in het besef: ‘Het is verschrikkelijk, maar het moet.’

Ik ga stoppen met het voeren van de eendjes. Ik wist het natuurlijk allang: het kan niet meer. Brood is slecht voor eenden. Heel slecht. Je kunt ze net zo goed een pakje sigaretten voeren. En ratten tieren juist welig op die overdaad. (Ik heb geen enkel bezwaar tegen ratten, het zijn lieve en slimme diertjes, maar ik besef dat ik hier zo goed als alleen in sta.)

Dinsdag stond het weer eens uitgebreid in de krant, en ik vond eindelijk de kracht om de knoop door te hakken. Klaar. Zoals de cardioloog tegen een vriend van me zei die zojuist een hartaanval had overleefd: ‘Jij gaat niet stoppen met roken. Jij bént al gestopt met roken.’

Bedroefd dacht ik terug aan betere tijden. Voor sommige mensen is hun hond hun trouwste vriend, voor mij waren dat de eendjes. Eendjes oordelen niet. Ze waren altijd blij me zien. De gruwelijkste geheimen kon ik kwijt bij mijn eendjes. ‘Moeten jullie horen, eendjes’ zei ik dan, en vertelde zachtjes wat er op mijn hart lag.

‘Dag vrouwtje met de fiets en de zak met het brood’, snaterden ze dan. ‘Ploem ploem! Dag vrouwke-vrouw met het brood! Dag brood in de zak! Dag lieve vrouw! Dag klein vrouwkelijn mijn!’ En ik maar strooien, als dank. Meergranen, zuurdesem, een verdorde croissant, een muf beschuitje. Oliebollen in januari. (Jonge sla in september.)

Dat strooien deed ik steeds met opperste zorgvuldigheid. Niks halve broden in een keer in die vijver pleuren, nee, elk bammetje scheurde ik in snavelklare stukjes (ook wat extra kleine, voor de meerkoetjes) Dat éne manke eendje kreeg altijd zijn deel. De kruimels waren voor de duiven.

‘Maar het vergankelijke kent geen keer/ dan in de opstanding der herinneringen;/ Gistren is even ver als deze dingen:/ in het verleden is de tijd niet meer.’ mompelde J.C.Bloem in mijn oor. ‘Zeg, schei eens uit’, snauwde ik. Hij gooide er nog een ‘voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij’ tegenaan en sjokte mijn keuken uit.

In de broodtrommel vond ik twee oude krentenbollen.

Eén keertje dan nog, om het af te leren?